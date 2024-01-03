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Öğrenciler bu ay dolu dolu tatil yapacak! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim ile liselilere 16 gün tatil sürprizi geldi

1. dönem ara tatili ve yılbaşı tatili geride kaldı. Gözler bu kez sömestr tatiline çevrildi. Öğrenciler yarıyıl tatili olarak da bilinen bu tatilde kaç gün dinlenme fırsatı bulabileceklerini merak ediyor. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi esas alınabilir. Takvime göre milyonlarca öğrenciyi tam 16 günlük bir tatil bekliyor. İşte konunun detayları...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 14:32 Güncelleme 03 Ocak 2024, 14:32
Öğrenciler bu ay dolu dolu tatil yapacak! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim ile liselilere 16 gün tatil sürprizi geldi

Bu yıl okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açıldı. 1. dönem ara tatili 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da resmi olarak sona erdi. Gözler bu kez sömestr tatiline çevrildi. Öğrenci, veli ve öğretmenler 1. dönemin bitmesiyle uzunca bir tatil yapacak. Bu süreçte okullar kapalı olacağından öğrenciler yalnızca kendilerine verilen ödevleri tamamlayacak. Ardından okullar açıldığında öğretmenler ödevleri kontrol edilecek. Peki okullar ne zaman kapanacak? Bu yıl 1. dönem karne verilecek mi? Sömestr tatili kaç gün sürecek? İşte yanıtları...

ÖĞRENCİLERE 16 GÜN TATİL MÜJDESİ

Bu yıl okullarda yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Hafta sonunun da sayılmasıyla öğrenciler toplam 16 gün tatil yapmış olacak.

2. DÖNEM TAKVİMİ

MEB takvimine göre ikinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.'' ifadelerine yer verildi.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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