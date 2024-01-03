Öğrenciler bu ay dolu dolu tatil yapacak! Anaokulu, ilk ve ortaöğretim ile liselilere 16 gün tatil sürprizi geldi

Bu yıl okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açıldı. 1. dönem ara tatili 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da resmi olarak sona erdi. Gözler bu kez sömestr tatiline çevrildi. Öğrenci, veli ve öğretmenler 1. dönemin bitmesiyle uzunca bir tatil yapacak. Bu süreçte okullar kapalı olacağından öğrenciler yalnızca kendilerine verilen ödevleri tamamlayacak. Ardından okullar açıldığında öğretmenler ödevleri kontrol edilecek. Peki okullar ne zaman kapanacak? Bu yıl 1. dönem karne verilecek mi? Sömestr tatili kaç gün sürecek? İşte yanıtları...