Öğrencilere üzen haber! Tatil yok, belli oldu! Karne dağıtımı öncesi lise, ortaokul, ilkokul, anasınıfı o tarihte sıralarında olacak

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak. İkinci dönem de 14 Haziran Cuma sonlanacak.
ARA TATİL KALDIRILACAK MI? BAKAN TEKİN YANITLADI!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.
Tekin, ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok." dedi.
Bakan Tekin'in konu ile ilgili tam açıklaması şu şekilde:
''Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor.
Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz.
Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz. Bir anket falan yapmıyoruz.
Ara tatillerin kaldırılması da gündemimizde yok. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Kurban Bayramı ile birleşmiş oluyor.''
İKİNCİ ARA TATİL İPTAL Mİ OLACAK?
İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu." dedi.