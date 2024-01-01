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Öğrencilere üzen haber! Tatil yok, belli oldu! Karne dağıtımı öncesi lise, ortaokul, ilkokul, anasınıfı o tarihte sıralarında olacak

Okullar 1 Ocak'ta resmi tatil dolayısıyla kapalı olmuştu. Gözler 2 Ocak tarihine çevrilirken, detaylar netleşti. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yarın okul var mı sorusuna yanıt ararken üzen haber geldi. Yarıyıl tatiline az bir süre kala 1 Ocak resmi tatiliyle öğrenciler Pazartesi günü tatil yaptı. Hafta sonu dahil 3 gün kupalı olan okullar yarın açılacak. İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 20:20 Güncelleme 01 Ocak 2024, 20:20
Öğrencilere üzen haber! Tatil yok, belli oldu! Karne dağıtımı öncesi lise, ortaokul, ilkokul, anasınıfı o tarihte sıralarında olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tatil takvimine göre karneler 19 Ocak Cuma günü verilecek. 22 Ocak itibariyle de öğrenciler yarıyıl tatiline çıkacak. 2. dönemin 5 Şubat'ta başlayacağı duyuruldu. Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi ise 1 Ocak resmi tatil dolayısıyla bugün okula gitmedi. Gözler bu kez 2 Ocak yarına çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi? Ders işlenecek mi? Lise, ortaokul, ilkokul, anasınıfı öğrencilerini üzecek haber! İşte detaylar...

YARIN OKULLAR AÇIK OLACAK

1 Ocak Pazartesi günü tatil yapan öğrenciler 2 Ocak'ta okula dönecek. Resmi tatillerimiz arasında yer alan 1 Ocak bu yıl hafta içine denk geldi. Bu nedenle okullar da 1 gün tatil edildi. Kamu çalışanlarının yanı sıra öğrenciler de hafta sonu dahil 3 günlük tatilin keyfini çıkardı. Salı günü ise dersler kaldığı yerden devam edecek.

YARIYIL TATİLİ YAKLAŞIYOR

Öte yandan sömestr tatili diye de bilinen yarıyıl tatili de Ocak ayında uygulanacak. 1. dönem karneler 19 Ocak'ta verilecek, 22 Ocak 2024 Pazartesi yarıyıl tatili başlayacak. Tatilin 2 Şubat 2024 Cuma günü sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi 2. dönem başlayacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak. İkinci dönem de 14 Haziran Cuma sonlanacak.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI? BAKAN TEKİN YANITLADI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Tekin, ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatillerin kaldırılması gündemimizde yok." dedi.

Bakan Tekin'in konu ile ilgili tam açıklaması şu şekilde:

''Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor.

Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz.

Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz. Bir anket falan yapmıyoruz.

Ara tatillerin kaldırılması da gündemimizde yok. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Kurban Bayramı ile birleşmiş oluyor.''

İKİNCİ ARA TATİL İPTAL Mİ OLACAK?

İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu." dedi.

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