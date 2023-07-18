İbn Haldun Üniversitesi bölümleri 2023! İbn Haldun Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İbn Haldun Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
İktisat (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
İslami İlimler (Burslu)
(İslami İlimler Fakültesi)SÖZ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
(Eğitim Bilimleri Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)