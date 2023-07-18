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    • Haberler
    • 18.07.2023 10:47
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    • 18.07.2023 10:47
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    İbn Haldun Üniversitesi bölümleri 2023! İbn Haldun Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İbn Haldun Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İbn Haldun Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İbn Haldun Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İbn Haldun Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İbn Haldun Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Hukuk (%50 İndirimli)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    Hukuk (Burslu)

    (Hukuk Fakültesi)EA

    İktisat (İngilizce) (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    İslami İlimler (Burslu)

    (İslami İlimler Fakültesi)SÖZ

    İşletme (İngilizce) (Burslu)

    (Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)

    (Eğitim Bilimleri Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
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        Haberler Haberler İbn Haldun Üniversitesi bölümleri 2023! İbn Haldun Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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