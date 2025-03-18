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Lavabo nasıl yazılır? TDK’ye göre “lavabo” doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına göre, kelimelerin doğru bir şekilde yazılması gerekiyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan lavabo ifadesinin yazımı merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasındadır. Peki "lavabo" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “lavabo” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 13:11 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 13:11
Lavabo nasıl yazılır? TDK’ye göre lavabo doğru yazılışı nedir?

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Türkçede bazı kelimelerin yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız lavabo kelimesi bunlardan biridir. lavabo ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "lavabo" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

LAVABO NASIL YAZILIR?

Llavabo kelimesinin doğru yazılışı "lavabo" şeklinde yazılır. Üzerinde su muslukları bulunan, el, yüz, bulaşık yıkama gibi işler için kullanılan çukur şekli veya eşya, genellikle porselen, emaye veya sac gibi malzemelerden yapılır.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "LAVABO" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "lavabo" doğru şeklinde, "lavobo" olarak yazılması yanlıştır.

Lavabo kelimesinin cümlede doğru kullanımı örneklerle açıklanabilir:

Doğru kullanım örnekleri:

Lavabonun kenarına su damlamış.

Lavaboyu temizlerken dikkatli olmalısınız.

Yanlış kullanım örnekleri:

Odaya girdiğinde lavobo yerinde kırık bir parça vardı.

Lavobonun musluğu arızalanmıştı.