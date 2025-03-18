Lavabo nasıl yazılır? TDK’ye göre “lavabo” doğru yazılışı nedir?

Türkçede bazı kelimelerin yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız lavabo kelimesi bunlardan biridir. lavabo ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "lavabo" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

LAVABO NASIL YAZILIR?

Llavabo kelimesinin doğru yazılışı "lavabo" şeklinde yazılır. Üzerinde su muslukları bulunan, el, yüz, bulaşık yıkama gibi işler için kullanılan çukur şekli veya eşya, genellikle porselen, emaye veya sac gibi malzemelerden yapılır.