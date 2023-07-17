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    • Eğitim
    • 17.07.2023 23:47
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    • 17.07.2023 23:47
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    Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Almanca Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Arapça Mütercim ve Tercümanlık
    (Yabancı Diller Yüksekokulu)
    Arkeoloji
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bitki Koruma
    (Ziraat Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Biyoloji Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Coğrafya
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Çevre Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Çocuk Gelişimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Dil ve Konuşma Terapisi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstriyel Tasarım
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Felsefe
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Fizik
    (Fen Fakültesi)
    Fizik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Fransızca Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Gazetecilik
    (İletişim Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği

    (Mühendislik Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Harita Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk (Çarşamba)
    (Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi )
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İngilizce)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat

    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İletişim ve Tasarımı
    (İletişim Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    İstatistik
    (Fen Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya
    (Fen Fakültesi)
    Kimya Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)

        Matematik(Fen Fakültesi)
        Matematik Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Mimarlık
        (Mimarlık Fakültesi)
        Moleküler Biyoloji ve Genetik
        (Fen Fakültesi)
        Odyoloji
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Ortez ve Protez
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Özel Eğitim Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Psikoloji
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema
        (İletişim Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sanat Tarihi
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
        (Bafra İşletme Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Sosyal Hizmet
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sosyoloji
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Şehir ve Bölge Planlama
        (Mimarlık Fakültesi)
        Tarım Ekonomisi
        (Ziraat Fakültesi)
        Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
        (Ziraat Fakültesi)
        Tarımsal Biyoteknoloji
        (Ziraat Fakültesi)
        Tarih
        (Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Tarih
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Tarla Bitkileri

        (Ziraat Fakültesi) Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Tıp (İngilizce)
        (Tıp Fakültesi)
        Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
        (Tıp Fakültesi)
        Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
        (Ziraat Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Turizm Fakültesi )
        Turizm Rehberliği

        (Turizm Fakültesi )
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Veterinerlik
        (Veteriner Fakültesi)
        Zootekni
        (Ziraat Fakültesi)

        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Türk Telekom
        Haberler Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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