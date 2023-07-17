Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Almanca Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
Arkeoloji
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Biyoloji Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Coğrafya
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Çevre Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Çocuk Gelişimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Dil ve Konuşma Terapisi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstriyel Tasarım
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Felsefe
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizik
(Fen Fakültesi)
Fizik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fransızca Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
(İletişim Fakültesi)
Harita Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk (Çarşamba)
(Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi )
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İletişim ve Tasarımı
(İletişim Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İstatistik
(Fen Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen Fakültesi)
Kimya Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)