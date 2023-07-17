Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Matematik(Fen Fakültesi)

Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen Fakültesi)

Odyoloji

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Ortez ve Protez

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Psikoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sanat Tarihi

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

(Bafra İşletme Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama

(Mimarlık Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

(Ziraat Fakültesi)

Tarımsal Biyoteknoloji

(Ziraat Fakültesi)

Tarih

(Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarla Bitkileri