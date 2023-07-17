Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bölümleri 2023! Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Beslenme ve Diyetetik
(Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)
(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Biyosistem Mühendisliği (İngilizce)
(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)
Biyoteknoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İletişim Fakültesi)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)
(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)
Hemşirelik
(Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (İÖ)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)
(İslami İlimler Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Mimarlık
(Mimarlık Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Mimarlık Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema
(İletişim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sanat Tarihi
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Spor Yöneticiliği
(Spor Bilimleri Fakültesi)
Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)
(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)
Tarih