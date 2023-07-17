Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bölümleri 2023! Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik

(Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)

(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

Biyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Biyosistem Mühendisliği (İngilizce)

(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

Biyoteknoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Coğrafya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik

(Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Finans ve Bankacılık

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Fizik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

(İletişim Fakültesi)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)

(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

Hemşirelik

(Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İslami İlimler

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (İÖ)

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (M.T.O.K.)

(İslami İlimler Fakültesi)