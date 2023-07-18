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    • Haberler
    • 18.07.2023 08:44
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    • 18.07.2023 08:44
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    Geçen sene YKS sonuçları ne zaman açıklanmıştı? YKS 2022 saat kaçta açıklanmıştı? Bu sene YKS erken açıklanacak mı, bugün açıklanır mı?

    YKS sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimali adayları geçen yılın YKS sonuçlarının ne zaman, saat kaçta ve kaç günde açıklandığını sorgulamasına sebep oldu. Peki, Geçen sene YKS sonuçları ne zaman açıklanmıştı? YKS 2022 saat kaçta açıklanmıştı? Bu sene YKS erken açıklanacak mı, bugün açıklanır mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Geçen sene YKS sonuçları ne zaman açıklanmıştı?

    YKS sonuçları sabırsızlıkla beklenirken geçen sene sonuçların açıklandığı tarih de merak konusu oldu. Peki, Geçen sene YKS sonuçları ne zaman açıklanmıştı? YKS 2022 saat kaçta açıklanmıştı? Bu sene YKS erken açıklanacak mı, bugün açıklanır mı? İşte detaylar...

    GEÇEN SENE YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE AÇIKLANDI?

    2022 yılında ÖSYM, akademik takvimde YKS sınavlarının sonuçlarının 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacağını bildirdi.

    Fakat sonuçlar 2 gün erken açıklanarak 18 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı.

    2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI?

    2022 yılında tercih dönemi ise 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri olarak duyuruldu.

    Tercih sonuçlarını ise adaylara bildirilen vakitte açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarını 15 Ağustos 2022'de erişime açtı.

        2023 YKS TAKVİMİ

        YKS sonuçları ÖSYM'nin bildirdiği tarih: 20 Temmuz 2022YKS sonuçları açıklanma tarihi: 18 Temmuz 2022

        YKS tercihlerinin alınması: 27 Temmuz-05 AğustosYKS tercih sonuçları ÖSYM'nin bildirdiği tarih: 15 Ağustos 2022

        YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi: 15 Ağustos 2022

        2023 YKS SONUÇLARI İÇİN 20 TEMMUZ TARİHİ VERİLDİ

        Bu yıl ise ÖSYM'nin akademik takviminde YKS sonuçları için 20 Temmuz 2023 tarihi verildi. YKS tercih tarihi ise paylaşılmadı.

        YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

        Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

        Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
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        Türk Telekom
        Haberler Haberler Geçen sene YKS sonuçları ne zaman açıklanmıştı? YKS 2022 saat kaçta açıklanmıştı? Bu sene YKS erken açıklanacak mı, bugün açıklanır mı?
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