YKS sonuçları sabırsızlıkla beklenirken geçen sene sonuçların açıklandığı tarih de merak konusu oldu. Peki, Geçen sene YKS sonuçları ne zaman açıklanmıştı? YKS 2022 saat kaçta açıklanmıştı? Bu sene YKS erken açıklanacak mı, bugün açıklanır mı? İşte detaylar...
GEÇEN SENE YKS SONUÇLARI NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE AÇIKLANDI?
2022 yılında ÖSYM, akademik takvimde YKS sınavlarının sonuçlarının 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacağını bildirdi.
Fakat sonuçlar 2 gün erken açıklanarak 18 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı.
2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI?
2022 yılında tercih dönemi ise 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri olarak duyuruldu.
Tercih sonuçlarını ise adaylara bildirilen vakitte açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarını 15 Ağustos 2022'de erişime açtı.