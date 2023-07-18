YKS sonuçları sabırsızlıkla beklenirken geçen sene sonuçların açıklandığı tarih de merak konusu oldu. Peki, Geçen sene YKS sonuçları ne zaman açıklanmıştı? YKS 2022 saat kaçta açıklanmıştı? Bu sene YKS erken açıklanacak mı, bugün açıklanır mı? İşte detaylar...