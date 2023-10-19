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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu I 581 öğretmen kadrosuna atama gerçekleştirildi! İşte atama sonuçları...

Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama gerçekleştirildiği duyuruldu. Atama sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 19:06 Güncelleme 19 Ekim 2023, 19:06
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu I 581 öğretmen kadrosuna atama gerçekleştirildi! İşte atama sonuçları...

Milli Eğitim Bakanlığınca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi.

Atama sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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