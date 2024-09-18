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Ön Lisans KPSS açıklandı mı 2024? Ön Lisans sonuçları nasıl sorgulanır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans oturumunun ardından gözler sonuçlara çevrildi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 12:36 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 12:36
Ön Lisans KPSS açıklandı mı 2024? Ön Lisans sonuçları nasıl sorgulanır?

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Milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınava giren adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi 2024 listesi ile belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİHLERİN ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B grubu kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacak.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

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