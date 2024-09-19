Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin heyecanla beklediği yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte ders başı yapan öğrenciler ve veliler şimdi de burs imkanlarına odaklandı. Bu noktada özellikle milyonlarca aileyi ilgilendiren ve "Bursluluk Sınavı" olarak da bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) takvimi merakla bekleniyor.
2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli olmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak 2025 sınav takvimi ile İOKBS tarihi netlik kazanacak.