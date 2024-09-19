Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin heyecanla beklediği yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte ders başı yapan öğrenciler ve veliler şimdi de burs imkanlarına odaklandı. Bu noktada özellikle milyonlarca aileyi ilgilendiren ve "Bursluluk Sınavı" olarak da bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) takvimi merakla bekleniyor.