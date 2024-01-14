Okulun son haftası devamsızlık yazılır mı, yoklama alınır mı 2024? Son hafta okullarda ders işlenecek mi? 6,7,8,9,10,11,12. sınıf lise devamsızlık hakkı kaç?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri, okulların kapanmasına yakın bir tarihte, son hafta okula gitme zorunluluğu. Genellikle okulların son haftalarında sınavlar tamamlanmış ve ders programları hafiflemiş olsa da, bu durum okullara göre değişebilmektedir.

OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusunda detayları merak eden on binlerce öğrenci, ders programının tamamlanması ve karne basım işlemlerine başlanılması nedeniyle okula gidip gitmemenin kararsızlığını yaşıyor.

İlk dönemin son haftasında karnelerin yanında verilecek başarı belgeleri kadar merak edilen bu durum, öğrenciler kadar velileri de yakından ilgilendiriyor.

Okulun son haftası yoklama alma inisiyatifi bulunmakta olup bazı öğretmenler bunu kullanmayabilmektedir. O nedenle bu konunun sınıf öğretmenleri ile konuşulması daha doğru olacaktır.

SON HAFTA DERS YAPILMAYACAK!

MEB tarafından okullara gönderilen yazıda okulların son haftasında etkinlikler düzenleneceğine yer verildi. Buna göre, 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlik programı düzenlenecek.

Yayımlanan yazıda; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak. Velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edilen çalışmalarda faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilecek.

Buna bağlı olarak okulların son haftası etkinlik düzenleneceğinden ders işlenmeyecek.

Bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gezilere birçok etkinliğe yer verilen planlamadan öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.