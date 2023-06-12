OKULLAR ERKEN Mİ AÇILACAK? Okullar 1 ay erken mi açılacak? 2023-2024 MEB takvimiyle okulların açılış ve kapanış tarihi!

Okulların kapanmasına günler kala yeni eğitim öğretim yılı takvimi gündeme geldi. Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. Peki yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Okullar 1 ay erken mi açılacak?
OKULLAR 1 AY ERKEN Mİ AÇILACAK?
Okulların 1 ay erken açılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yayımlanmış MEB takvimine göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.
2023- 2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlanır yayımlanmaz Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ AY SÜRECEK?
2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine bir kaç gün kaldı. Okullarda son ders zili 16 Haziran cuma günü çalacak. 18 milyondan fazla İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için yaz tatili başlayacak.
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada 16 Haziran'da okulların kapanacağını ve herhangi bir uzatma yapılmayacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında açıklanan takvimi uygulayacak.