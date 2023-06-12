OKULLAR ERKEN Mİ AÇILACAK? Okullar 1 ay erken mi açılacak? 2023-2024 MEB takvimiyle okulların açılış ve kapanış tarihi!

Deprem sonrası hazırlanan telafi programı depremden etkilenen 10 ildeki öğrenciler için uygulanacak. 10 ildeki telafi programı zorunlu olmayacak. Bu sebeple yaz tatili diğer yıllara göre kısa sürmeyecek. Henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi duyurulmadı.

Yaz tatili 16 Haziran'da başlayacak ve 2023-24 eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar devam edecek. Okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin 11 Eylül'de başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.