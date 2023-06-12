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    • Eğitim
    • 12.06.2023 13:28
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    • 12.06.2023 13:29
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    OKULLAR ERKEN Mİ AÇILACAK? Okullar 1 ay erken mi açılacak? 2023-2024 MEB takvimiyle okulların açılış ve kapanış tarihi!

    Okullar erken mi açılacak sorusu, son günlerde öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 2023-2024 MEB takvimine göre okullar bu yıl ne zaman kapanacak, ne zaman açılacak merak ediliyor. Sosyal medyada yayılan bazı haberler sonrası okulların açılış kapanış tarihi gündemde geniş yer buldu. Peki Okullar 1 ay erken mi açılacak? İşte 2023-2024 MEB takvimiyle okulların açılış ve kapanış tarihi!

    OKULLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

    Okulların kapanmasına günler kala yeni eğitim öğretim yılı takvimi gündeme geldi. Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. Peki yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Okullar 1 ay erken mi açılacak?

    OKULLAR 1 AY ERKEN Mİ AÇILACAK?

    Okulların 1 ay erken açılacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yayımlanmış MEB takvimine göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

    2023- 2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlanır yayımlanmaz Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ AY SÜRECEK?

    2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine bir kaç gün kaldı. Okullarda son ders zili 16 Haziran cuma günü çalacak. 18 milyondan fazla İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için yaz tatili başlayacak.

    Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada 16 Haziran'da okulların kapanacağını ve herhangi bir uzatma yapılmayacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında açıklanan takvimi uygulayacak.

        Deprem sonrası hazırlanan telafi programı depremden etkilenen 10 ildeki öğrenciler için uygulanacak. 10 ildeki telafi programı zorunlu olmayacak. Bu sebeple yaz tatili diğer yıllara göre kısa sürmeyecek. Henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi duyurulmadı.

        Yaz tatili 16 Haziran'da başlayacak ve 2023-24 eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar devam edecek. Okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin 11 Eylül'de başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

        MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

        Okulların açılışı 12 Eylül 2022

        Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım

        Yarıyıl (Sömestr) tatili 23 Ocak-4 Şubat (deprem sonrası okullar 20 Şubat'ta açıldı)

        İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan

        2022-2023 eğitim öğretim yılı kapanışı: 16 Haziran 2023
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        Haberler Eğitim OKULLAR ERKEN Mİ AÇILACAK? Okullar 1 ay erken mi açılacak? 2023-2024 MEB takvimiyle okulların açılış ve kapanış tarihi!
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