Okullarda matematik seferberliği başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detayları açıkladı

Matematik seferberliğine ilişkin eylem planındaki temel yaklaşımın, dersin öğretme pratiğinin, yaklaşımının, yönteminin iyileştirilmesi yönünde olduğuna dikkati çeken Özer, "Amacımız, soyuttan ziyade özellikle okul öncesinden itibaren eğitimin ilk kademelerinde öğrencilere çok daha somut günlük yaşamlarında karşılaştıkları, aslında matematikle ilişkili olmadığını gördükleri şeyin ne kadar ilişkili olduğunu gösterebilmek ve yaşamla bu bilginin bağını güçlendirmek." dedi.

Eğitimin tüm kademelerinde matematiğin hayat için vazgeçilmez olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını, aslında yaşamın kodlarının matematik okuryazarlığı artırıldığı zaman çok daha kolay bir şekilde öğrenilebileceğini öğrencilere göstermek istediklerinin altını çizen Özer, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Tüm arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. 81 ilde matematik atölyeleri, oyunla ilişkilendirme, farklı yaklaşımlar bizim belki başlangıçta öngöremediğiniz çok farklı yaklaşımların farklı illerde, ilçelerde uygulamalarını da görüyoruz. Bunların hepsini toparlayıp bu hafta içerisinde inşallah nihayetlendireceğiz." diye konuştu.