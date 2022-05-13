BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME ÖRNEK-ÇIKMIŞ SORULAR 2022: BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı nedir, nasıl yapılıyor?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME ÖRNEK SORULARI 2022: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınavının 1. aşaması olan grup tarama uygulaması 19 Mart'ta başlayıp 8 Mayıs'ta tamamlanmıştı. Sonuçları da 13 Mayıs'ta duyuruldu. Öğrenciler bu kez 2. aşamada bireysel değerlendirme sınavına tabii tutulacak. Peki BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı nedir, nasıl yapılıyor? BİLSEM mülakatı kaç sorudan oluşuyor?
BİLSEM SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2021-2022 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları 19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında tamamlandı. Sonuçlar 13 Mayıs'ta açıklandı.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MEB'den yapılan açıklamada, ''Genel zihinsel yetenek alanı için Bildiren Sözel Olmayan Test, resim yetenek alanı için Görsel Algı Testi ve müzik yetenek alanı için Müzikal Yatkınlık Testi 19 Mart-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabileceklerdir.
Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.'' denildi.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Grup tarama uygulamasının sonuçları 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak. 2. aşama olan bireysel yeteneklerin değerlendirilmesi ise 13 Haziran 2022 – 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar da 19 Ağustos'ta açıklanacak.
BİLSEM 2. AŞAMA SINAV SORULARI – ÇIKMIŞ SORULAR
Özellikle bu başlığı araştırdığınızı biliyoruz ancak şunu belirtmeliyiz ki 2. aşama için çıkmış sınav soruları ve benzeri içeriklere ulaşmanız mümkün değildir. Bunun nedeni; geçtiğimiz yıllarda da bu aşamaların zeka ölçekleri kullanılarak ve mülakatlar şeklinde yapılmış olmasıdır. Zaten adından anlaşıldığı üzere 2. etapta "yeteneklerin değerlendirilmesi" durumu söz konusudur.