meb.gov.tr ile BİLSEM sonuçlarına nasıl bakılır? BİLSEM MEB kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı. 19 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan BİLSEM sınavının ardından öğrenciler ve velileri heyecanla sonuçları beklemeye başladı BİLSEM sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilmişti. BİLSEM sınavı sonuçları 13 Mayıs günü (bugün) açıklanacak. öte yandan kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman duyurulacak merak ediliyor. Peki, BİLSEM MEB kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2022 kayıtları ne zaman alınacak? İşte merak edilenler haberimizde!