Okullarda kartlı geçiş dönemi: Velilerin bilmesi gereken 10 soru

REHBER ÖĞRETMEN NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK? Sistemde riskli ya da dikkat edilmesi gereken bir durum oluştuğunda ilk uyarı rehber öğretmenlere gidecek. Rehber öğretmen, öğrenciyi görüşmeye çağırabilecek ve süreci yakından takip edebilecek. Böylece öğrencinin yaşadığı sorun büyümeden fark edilebilecek. Bakanlık, bu adımı okul içinde daha hızlı destek sağlamak için planlıyor.

KİŞİSEL VERİLER KORUNACAK Velilerin en çok merak ettiği konu, öğrencilerin kişisel bilgilerinin nasıl korunacağı. Bakan Tekin, sistemin kişisel verileri ihlal etmeyecek şekilde kurgulanacağını belirtti. Risk taşıdığı değerlendirilen durumlarda okul yönetimi veya ilgili güvenlik birimleri bilgilendirilebilecek. Ancak bu bildirimlerin anonim şekilde yapılacağı ifade edildi. Yani öğrencilerin kişisel verilerinin korunması esas alınacak.