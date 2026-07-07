Okullarda kartlı geçiş dönemi: Velilerin bilmesi gereken 10 soru
Okullarda güvenlik standartları baştan aşağı değişiyor. MEB'in eylül ayında hayata geçireceği turnike ve kartlı geçiş sistemi, yapay zeka desteğiyle olağan dışı durumları anında tespit edecek. Kişisel verilerin titizlikle korunacağı yeni sistemde, risklere karşı ilk müdahaleyi rehber öğretmenler yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan okul güvenliğini güçlendirecek yeni bir sistemi devreye almaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre eylül ayına kadar okullarda kartlı geçiş ve turnike sistemi uygulanacak. Amaç, öğrencilerin okula giriş çıkışlarını daha kontrollü hale getirmek ve riskli durumları erken fark etmek.
KARTLI GEÇİŞLE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAYIT ALTINA ALINACAK
Yeni dönemde öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında kartlı sistem kullanılacak. Turnikelerle birlikte okul kapılarındaki hareketlilik daha düzenli takip edilecek.
Bu sistemle okula kimin, ne zaman giriş yaptığı daha net görülebilecek. Böylece okul yönetimleri, öğrenci güvenliğiyle ilgili durumlara daha hızlı müdahale edebilecek.
YAPAY ZEKA OLAĞAN DIŞI DURUMLARI AYIRACAK
Bakanlığın üzerinde çalıştığı sistem yalnızca kartlı geçişten ibaret olmayacak. Yapay zeka destekli takip mekanizması da devreye alınacak.
Bu yapı, öğrencilerle ilgili dikkat çeken veya olağan dışı görülen durumları analiz edecek. Yapay zeka burada karar veren değil, erken uyarı sağlayan bir destek sistemi olarak kullanılacak.
REHBER ÖĞRETMEN NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
Sistemde riskli ya da dikkat edilmesi gereken bir durum oluştuğunda ilk uyarı rehber öğretmenlere gidecek. Rehber öğretmen, öğrenciyi görüşmeye çağırabilecek ve süreci yakından takip edebilecek.
Böylece öğrencinin yaşadığı sorun büyümeden fark edilebilecek. Bakanlık, bu adımı okul içinde daha hızlı destek sağlamak için planlıyor.
KİŞİSEL VERİLER KORUNACAK
Velilerin en çok merak ettiği konu, öğrencilerin kişisel bilgilerinin nasıl korunacağı. Bakan Tekin, sistemin kişisel verileri ihlal etmeyecek şekilde kurgulanacağını belirtti.
Risk taşıdığı değerlendirilen durumlarda okul yönetimi veya ilgili güvenlik birimleri bilgilendirilebilecek. Ancak bu bildirimlerin anonim şekilde yapılacağı ifade edildi. Yani öğrencilerin kişisel verilerinin korunması esas alınacak.
HER OKULDA AYNI ANDA MI BAŞLAYACAK?
Kartlı geçiş ve turnike sistemlerinin eylül ayına kadar devreye alınması hedefleniyor. Bakanlık, teknik çalışmaların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanmasını amaçlıyor.
Uygulamanın okullara göre nasıl yaygınlaştırılacağı, teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla netleşecek. Ancak hedef, yeni dönemde okul giriş çıkışlarında daha kontrollü bir yapıya geçmek.
VELİLERİN BİLMESİ GEREKEN 10 KRİTİK NOKTA
- Okullarda kartlı geçiş ve turnike sistemi kullanılacak.
- Giriş çıkışlar daha kontrollü takip edilecek.
- Sistem eylül ayına kadar devreye alınacak şekilde planlanıyor.
- Yapay zeka destekli takip mekanizması kullanılacak.
- Olağan dışı durumlar sistem tarafından analiz edilecek.
- İlk uyarılar rehber öğretmenlere gönderilecek.
- Rehber öğretmen öğrenciyi görüşmeye çağırabilecek.
- Riskli durumlarda okul yönetimi bilgilendirilebilecek.
- Gerekli hallerde güvenlik birimlerine anonim bildirim yapılabilecek.
- Kişisel verilerin korunması sistemin temel şartlarından biri olacak.
AMAÇ OKULDA ERKEN UYARI DÖNEMİ BAŞLATMAK
Yeni sistemle yalnızca kapı güvenliği değil, öğrencilerin okul içindeki güvenlik ve destek süreçleri de güçlendirilecek. Bakanlık, emniyet birimleri ve okul yönetimleriyle koordineli şekilde çalışarak öğrencilerin kendilerini daha güvenli hissedeceği bir yapı kurmayı hedefliyor.
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