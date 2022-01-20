MEB son dakika 2. dönem ne zaman başlayacak sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. 15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr tatili kaç gün sürecek? gibi soruların cevapları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ara tatilin ne zaman sona ereceği ve 2. dönemin ne zaman başlayacağına ilişkin detaylı tarih bilgisi verildi. MEB takvimine göre öğrencilerin kaç gün tatil yapacağı belli oldu. Peki, okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak 2022? 15 tatil ne zaman sona eriyor? 2. dönem 1. yazılı tarihleri ne zaman? İşt detaylı bilgiler...
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
15 tatil 6 Şubat Pazar akşamı sona erecek. 2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Eğitim öğretim yılında son haftaya girildi. Öğrenciler 21 Ocak'ta karnelerini almaya hazırlanıyor. Bir yandan da karnelerin nasıl verileceği merak ediliyor. Bu yıl karneler yüz yüze okullarda verilecek.