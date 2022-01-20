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    • Eğitim
    • 20.01.2022 11:42
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    • 20.01.2022 11:42
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    Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak 2022? 15 tatil ne zaman sona eriyor? 2. dönem 1. yazılı tarihleri ne zaman?

    Öğrencileri tatil heyecanı sararken okullarda 2. dönemin ne zaman başlayacağı da diğer yandan merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen MEB akademik takvine göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı yarı tatilinin bitiş tarihi araştırılmaya başlandı. Bu yılın sömestr tatili yarın 1. dönem karnelerinin dağıtılmasının ardından başlayacak. Bu bağlamda öğrenciler ve velileri, "2. dönem ne zaman başlayacak 2022? 15 tatil ne zaman sona eriyor? 2. dönem 1. yazılı tarihleri ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak 2022?

    MEB son dakika 2. dönem ne zaman başlayacak sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. 15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr tatili kaç gün sürecek? gibi soruların cevapları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ara tatilin ne zaman sona ereceği ve 2. dönemin ne zaman başlayacağına ilişkin detaylı tarih bilgisi verildi. MEB takvimine göre öğrencilerin kaç gün tatil yapacağı belli oldu. Peki, okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak 2022? 15 tatil ne zaman sona eriyor? 2. dönem 1. yazılı tarihleri ne zaman? İşt detaylı bilgiler...

    İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    15 tatil 6 Şubat Pazar akşamı sona erecek. 2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.

    KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    Eğitim öğretim yılında son haftaya girildi. Öğrenciler 21 Ocak'ta karnelerini almaya hazırlanıyor. Bir yandan da karnelerin nasıl verileceği merak ediliyor. Bu yıl karneler yüz yüze okullarda verilecek.

        21 OCAK OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

        Karnelerin elden teslim edilecek olması dolayısıyla öğrencilerin 21 Ocak günü okullarında hazır bulunması gerekiyor.

        BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMALAR

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 21 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğretmenleri öğrencilere ödev verilmemesi konusunda uyardı. Bakan Özer, "Tatilde ödev yok" dedi.

        İstanbul'un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi. Bakan Özer şunları söyledi:

        "Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var. Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

        Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

        Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
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        Haberler Eğitim Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak 2022? 15 tatil ne zaman sona eriyor? 2. dönem 1. yazılı tarihleri ne zaman?
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