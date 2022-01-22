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    • Eğitim
    • 22.01.2022 12:55
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    • 22.01.2022 12:55
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    Sömestr tatilinde DYK var mı, dershaneler açık mı? Yarıyıl tatilinde okul servis ücreti, KYK yurt ücreti ödenir mi?

    MEB'e bağlı okullarda 1. devre 21 Ocak'ta sona erdi. Öğrenciler 4 Şubat'a kadar tatil yapacak. 2. devre de 7 Şubat pazartesi günü başlayacak. Sömestr diye de tanınan yarıyıl tatili ile ilgili bir çok soru gündeme geldi. Öğrenciler servis, yurt, DYK ve dershaneler ile ilgili kafalarında soru işareti meydana getiren konular ile ilgili bilgi edinmek amacıyla incelemeler yapmaya başladı. Yarıyıl tatilinde okul servis ücreti, KYK yurt ücreti ödenir mi? Sömestr tatilinde DYK var mı, dershaneler açık mı? soruları gündemde yer alıyor. İşte arama motorlarında sık sık araştırılan soruların yanıtları...

    Sömestr tatilinde DYK var mı, dershaneler açık mı?

    Yarıyıl tatiline giren milyonlarca öğrenci bir çok soruyu araştırmaya koyuldu. Bazı öğrenciler okul servis ve yurt ücretlerinin yarıyıl tatilinde ödenip ödenmeyeceğini araştırırken, bazı öğrenciler de sömestr tatilinde DYK kursları ve dershanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki Yarıyıl tatilinde okul servis ücreti, KYK yurt ücreti ödenir mi? Sömestr tatilinde DYK var mı, dershaneler açık mı?

    YARIYIL TATİLİNDE OKUL SERVİS ÜCRET, KYK YURT ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

    Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 27.08.2019 tarihli kararında; Öğrenci Servis Tarifesi Uygulama Esasları'nın 13. Maddesinde şu bilgiler yer alıyor; Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz) Yani ara tatil de ücrete tabi.

    KYK YURT ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

    KYK yurdunda kalan öğrenciler tatilde yurt ücreti ödeyecek mi merak ediyor. KYK yurt ücretlerinin tatillerde ödenip ödenmediği hakkında bilgi edinilememiştir. Konuya ilişkin bilgi geldiği taktirde haberimiz güncellenecektir.

    SÖMESTR TATİLİNDE DYK VAR MI?

    Ara tatillerde kurs yapılmayacak. Yıllık açılan kurslar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmayacak.

    DERSHANELER SÖMESTR TATİLİNDE AÇIK MI?

    Her dershane kendi içerisinde kuralları ve kriterleri gereğince ara tatili boyunca açık ya da tatil olacağı kendi içerisinde bulunan öğrencilere yakın zamanda duyuru yapacaktır.

    YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. 7 Şubat'tan itibaren aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

    Öğrencilerle sohbet eden ve hayallerindeki meslekleri soran Özer, tüm öğrencilere yarıyıl tatilinde mutlaka bir kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

    Bakan Özer, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Burada öğretmenlerin taleplerini dinleyen Özer, "Öğretmenlerimiz, her şeyin en iyisine layık, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için var gücümüzle gayret göstereceğiz" dedi.

        "ÖĞRENCİLERİMİZİN MASKE, MESAFE VE HİJYENE RİAYET ETMELERİNİN KATKISI BÜYÜK"

        Milli Eğitim Bakanı Özer, karne dağıtım töreninin ardından okul bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Okullarda 6 Eylül'de başlayan eğitim öğretime bugün itibarıyla iki haftalık ara verileceğini anımsatan Özer, "1,5 yıl aradan sonra kararlı bir şekilde, hiçbir kesintiye uğramadan 81 ilde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edebilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Tüm öğrencileri kutlayan Özer, "Öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyene riayet etmelerinin, 850 bin dersliğimizden kapanan sınıfların 5 ay boyunca yüzde 1'in altında gerçekleşmesine çok büyük katkısı oldu. Bu nedenle bugün dağıtılan karnelerde bazı öğrencilerimizin zayıf notları olsa da biz tüm öğrencilerimizi başarılı buluyoruz." şeklinde konuştu.

        "SÜRECİN EN BÜYÜK KAHRAMANLARI ÖĞRETMENLERİMİZ"

        Bu sürecin en büyük kahramanlarının öğretmenler olduğunu vurgulayan Özer, "Öğretmenlerimiz kararlı bir şekilde 5 ay yüz yüze eğitime devam edebilmek için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Her gün maskelerle ders anlatabilmek kolay bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Özer, öğretmenlerin aşılanma oranlarının hem toplumun hem de Kıta Avrupası ve farklı ülkelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden öğretmenlerin aşılanma oranlarının üzerinde olduğuna dikkati çekti.

        Bakan Özer, "Öğretmenlerimize hem bu süreçte maskelerle ders anlatma fedakarlıklarından, emeklerinden dolayı hem okullarda kuralların uygulanmasına göstermiş oldukları titizlikten dolayı hem de aşılanma konusunda salgınla mücadelede sergiledikleri örnek davranıştan dolayı şahsım ve Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Özer, sürecin sağlıklı ilerletilmesi konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'na da teşekkürlerini iletti.

        18 MİLYON ÖĞRENCİYE TATİLDE "EN AZ BİR KİTAP OKUYUN" ÇAĞRISI

        Öğretmenlerden iki haftalık yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmemesi yönünde bir ricada bulunduklarını anımsatan Özer, "Öğretmenlerimiz öğrencilerimize yarıyıl tatilinde ödev vermediler. Ama ben öğrencilerimize bir ödev veriyorum, 18 milyon öğrencimizin iki haftalık yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumalarını istiyorum." dedi.

        Toplumda kitap okuma kültürünün geliştirilmesi amacıyla tüm okullara kütüphane yaptırıldığını anlatan Özer, "İki ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okula, kütüphane yaptık. Tüm kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan 42 milyona çıkardık. 2022 yılı içerisinde de bu kitap sayımızı, sadece kitap olarak değil dijital olarak da, 100 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

        Özer, tüm öğrenciler ve öğretmenlere iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

        OKULLAR 7 ŞUBAT'TA AÇIKLACAK

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir basın mensubunun iki haftalık yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarına ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

        "Biz bu süreçte bir elektronik takip sistemi oluşturduk, buradaki bilimsel verilere bakarak konuşuyoruz. Şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı olmadan, ikinci döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için 7 Şubat'ta okullarımızı açacağız."
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        Haberler Eğitim Sömestr tatilinde DYK var mı, dershaneler açık mı? Yarıyıl tatilinde okul servis ücreti, KYK yurt ücreti ödenir mi?
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