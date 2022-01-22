Sömestr tatilinde DYK var mı, dershaneler açık mı? Yarıyıl tatilinde okul servis ücreti, KYK yurt ücreti ödenir mi?

DERSHANELER SÖMESTR TATİLİNDE AÇIK MI?

Her dershane kendi içerisinde kuralları ve kriterleri gereğince ara tatili boyunca açık ya da tatil olacağı kendi içerisinde bulunan öğrencilere yakın zamanda duyuru yapacaktır.

YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. 7 Şubat'tan itibaren aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden ve hayallerindeki meslekleri soran Özer, tüm öğrencilere yarıyıl tatilinde mutlaka bir kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Bakan Özer, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Burada öğretmenlerin taleplerini dinleyen Özer, "Öğretmenlerimiz, her şeyin en iyisine layık, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için var gücümüzle gayret göstereceğiz" dedi.