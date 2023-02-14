Okullar ne zaman açılacak uzaktan eğitim? Üniversiteler açılacak mı? Liseler uzaktan eğitim mi? YÖK-MEB son dakika açıklama 2023!

Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya devam edilirken, üniversiteler için flaş karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' diye konuştu. Bu noktada milyonlarca öğrenci tarafından bir çok soru gündeme geldi. İnternet arama motolarında, Okullar ne zaman açılacak uzaktan eğitim? Üniversiteler açılacak mı? Liseler uzaktan eğitim mi? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...