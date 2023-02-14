Okullar ne zaman açılacak uzaktan eğitim? Üniversiteler açılacak mı? Liseler uzaktan eğitim mi? YÖK-MEB son dakika açıklama 2023!

Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya devam edilirken, üniversiteler için flaş karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' diye konuştu. Bu noktada milyonlarca öğrenci tarafından bir çok soru gündeme geldi. İnternet arama motolarında, Okullar ne zaman açılacak uzaktan eğitim? Üniversiteler açılacak mı? Liseler uzaktan eğitim mi? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ, ONLİNE Mİ?
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.
Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
''Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''
YÖK AÇIKLAMA SON DAKİKA!
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Yükseköğretim Kurulu'ndan da (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.
"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır"