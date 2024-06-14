Okullar ne zaman açılacak 2024? Yaz tatili ne zaman bitiyor, 3 ay mı sürecek? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için detaylı çalışma takvimini açıkladı. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merakla beklediği takvime göre, yeni eğitim dönemi planlaması yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için detaylı çalışma takvimini açıkladı. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merakla beklediği takvime göre, yeni eğitim dönemi planlaması yapılabilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024-2025?
2024-2025 yılında birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak, 17 Ocak 2025 Cuma sonlanacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilere 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri yapılacak.
YENİ EĞİTİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak, 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili de 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.