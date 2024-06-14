Lisede uygunsuz kıyafet gerginliği! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş açıklama: "Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz"

Bakan Tekin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Otizmli çocuğumuzla ilgili olay yaşadık. Öğretmeni linç ettiniz ama buna hakkınız var mı? Araştırmadan öğretmen arkadaşımıza bunu yapmaya hakkınız var mı? Olayın detayına baktığımızda öğretmen arkadaşımız bütün öğretim yılı boyunca ilgilendiğini görüyoruz. Tüm öğretmenlerimiz zan altında bırakılıyor. Bakan olarak bunun sosyal medya, sivil toplum olarak herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bu tür istenmeyen olaylarda iyi niyetli yaklaşımla bakanlığımızın, müdürlüklerimizin haberdar olması gerek. Bunun çözümünü aramadan doğrudan medyatik hale getirilmesi basın etiği açısından da toplumsal etik açısından da doğru değil.

İKİ KATI MİSAFİRLE GELMEK İSTİYOR

Mezuniyet törenine törenin alanı kadar bir kontenjan veriliyor. Kimle geleceksin diye soruluyor. Bir kapasitemiz var, bu kadar kişiyi misafir edebiliriz deniyor. Listede ismi olmayan arkadaşımız iki katı misafirle gelmek istiyor. Yer kalırsa sizleri alır siyerek tartışma başlıyor. Bu olay duyulunca ilçe milli eğitim müdürlüğümüz 7-8 dakikada olay yerine intikal edip çocukların mezuniyet törenine katılması sağlanıyor. İhmali olan kişilerle ilgili incelemeleri yapacağız. Yeterince mevzunun detayı araştırılmadan birileri toplum nezdinde öğretmen arkadaşlarımızı idareci arkadaşlarımızı linç ediyor. Emeklerine saygısızlık olarak görüyorum.

DEVAMSIZLIK AFFI ÇIKACAK MI?

Sınıf tekrarı ile ilgili okullarımızda bu anlamdaki işlemler tamamlanmadı. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Genel olarak bakıldığında marjinal tablo ile karşı karşıya değiliz. Sınıf tekrarını niye yaptık; her ay resmi olarak ilan ettiğimiz öğretmen buluşmaları yaptık. Her ay minimum okullarda 15-20 öğretmenle toplantı yatık. Öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığının alınabilmesi, ,itibarlarının korunması açısından tedbirlerdi. Öğrenci açısından başarının artırılması için alınan tedbirdi. 9. sınıflar üzerinden yürütülen spekülasyonlar doğru değil. 12. sınıflar açısından çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanacakları alanın bizim okullarımız olduğuna inanıyoruz. Kaçak eğitim veren kurslarda ya da farklı yapıların kurslarında eğitim öğretim adı altında sınav hazırlık kursu almasını istemiyoruz. Öğretmenlerimiz ile bu süreci geçirmesini istiyoruz. ÖSYM ile sağlıklı süreç yürütüyoruz. Yarıya yakını öğretmenlerimiz tarafından hazırlanacak şekilde havuz oluşturuldu. ÖSYM başkanı ile de konuştuk. Sınav için çıkan soruların tamamı bizim müfredatımız odaklı. Bunu sağlamak için de başka tedbirler almıştık. Devam için aldığımız kararın gerekçesi buydu. Herhangi bir af ya da düzenleme düşünmüyoruz devamsızlıkla ilgili. Çocuklarımız inşallah bu düzene alışacaklar ve daha fazla okulda vakit geçirecekler.

Açıköğretim örgün öğretim dışına çıkmış, insani nedenlerle örgün öğretim alamayacak olan çocukları yönlendirdiğimiz mekanizma. Biz çocuklarımızın örgün öğretime gelip bizim öğretmenlerimizden eğitim almasını istiyoruz. Normale döndük aslında.