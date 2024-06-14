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Milyonlarca öğrenci için "karne" günü: Bu sene ilk kez oluyor!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, bugün karne heyecanı yaşayacak. Bu yıl ilk kez ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak. Öte yandan MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak. işte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 08:59 Güncelleme 14 Haziran 2024, 09:14
Milyonlarca öğrenci için karne günü: Bu sene ilk kez oluyor!

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline giriyor.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapıldı.

5 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise bugün sona eriyor. Öğrenciler, eğitim öğretimin yorgunluğunu son ders zilinin ardından atacak.

BU KARNE İLK KEZ VERİLECEK
Ayrıca bu yıl ilk kez ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak.

Bu yıl yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak. Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı da 70'e çıkarıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilecek.

YENİ ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yapacak.

ÜCRETSİZ YAZ OKULLARI
MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak.

Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmayacak.

Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

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