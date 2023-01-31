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    • Eğitim
    • 31.01.2023 12:40
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    • 31.01.2023 12:49
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    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB 2023 TAKVİMİ! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseliler o tarihte okula dönecek

    Milyonlarca öğrenci şimdilerde 15 günlük tatilin tadını çıkartıyor. Okullar 23 Ocak Cuma günü tatil edilmişti. Gözler bu kez tatilin biteceği güne ve okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseliler o tarihte okula dönecek! İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımlandı. Takvime göre okulların ne zaman açılacağı belli oldu. 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Döneminde 15 tatil (yarıyıl tatili) 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci 6 Şubat'ta okullarına dönecek. Okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi başlayacak.

    15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

    Buna göre; öğrencilerin 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat Cuma günü sona erecek.

    ÜCRETSİZ KURSLAR BAŞLADI

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin karne almasının ardından 21 Ocak Cumartesi başladı ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

    Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, 'bilim', 'sanat', 'matematik' ve 'İngilizce' olmak üzere 4 alanda açılacak.

    Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

        MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ!

        MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih de belli oldu.

        Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
        erecektir.

        Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
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        Haberler Eğitim OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB 2023 TAKVİMİ! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseliler o tarihte okula dönecek
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