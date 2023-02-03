YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, ücreti? YENİ YKS BAŞVURU TARİHİ 2023! ÖSYM güncel sınav takvimi ve LİSTESİ!

YKS sınav tarihi sıkça araştırılır oldu. Ocak ayını geride bırakırken sınava hazırlık yapan adaylar internet arama motorlarında YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?
ÖSYM güncel 2023 sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Sınav ve seçim tarihlerinin denk gelmemesi için düzenleme yapılıyor.
2023 sınav takvimi, bu sebeple geçtiğimiz haftalarda geri çekilmişti. ÖSYM, 2023 sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinden kaldırdı.
Üniversite sınavı tarihinin değişip değişimeyeceği ise yapılacak düzenlemelere göre netleşecek.
YKS SINAV VE BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu ancak YKS sınavının seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle geri çekildi.
ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmalar henüz netlik kazanmadığı için bu yılın sınav takvimi belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavlarının değişmesi bekleniyor.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.
Güncel YKS başvuru ve sınav tarihi belli olduğunda gelişmelere Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.