YKS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, ücreti? YENİ YKS BAŞVURU TARİHİ 2023! ÖSYM güncel sınav takvimi ve LİSTESİ!

YKS SINAV VE BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu ancak YKS sınavının seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle geri çekildi.

ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmalar henüz netlik kazanmadığı için bu yılın sınav takvimi belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavlarının değişmesi bekleniyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

Güncel YKS başvuru ve sınav tarihi belli olduğunda gelişmelere Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.