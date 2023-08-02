Okullar kaç gün, 4 gün mü olacak? MEB SAYAÇ: Devlet ve özel okullar ne zaman açılacak 2023? İlkokul, ortaokul, lise...

Okullar hakkında araştırmalar öğrenciler tarafından hızlandı. İnternet arama motorlarında ''Devlet ve özel okullar ne zaman açılacak 2023? Okullar kaç gün, 4 gün mü olacak? '' şeklinde araştırmalar yapılıyor. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi okulların açılacağı tarihi, kaç gün olacağını merak ediyor. İşte son durum.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre okullar 11 Eylül tarihinde açılacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.