2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları, yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI: e-okul.meb.gov.tr!

LGS EK TERCİHLER (2. TERCİH) NASIL YAPILIR?

2023 LGS ek yerleştirme tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden ya da herhangi bir ortaokul ya da imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ilgili ortaokul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "https://eokul.meb.gov.tr" ve "http://www.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılabilecek.