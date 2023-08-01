2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları, yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI: e-okul.meb.gov.tr!

2023 LGS yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjanlar, lise taban puanları, yüzdelik dilimleri bilgisi de merak araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü erişime açtı. Peki 2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları, yüzdelik dilimler açıklandı mı?
Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:
👉ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci
👉FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci
👉SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci
👉ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci
👉MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci