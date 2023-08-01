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2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları, yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI: e-okul.meb.gov.tr!

LGS boş kontenjan sorgulama ekranı gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu. 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınmıştı. 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları, yüzdelik dilimler açıklandı mı?

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 10:12 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:12
2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları, yüzdelik dilimler açıklandı mı? LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI: e-okul.meb.gov.tr!

2023 LGS yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjanlar, lise taban puanları, yüzdelik dilimleri bilgisi de merak araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü erişime açtı. Peki 2023 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları, yüzdelik dilimler açıklandı mı?

LGS 2023 BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 1.nakil sonuçlarına göre taban puan bilgileri ve kontenjanları paylaşıldı.

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

İMAM HATİP LİSELERİ TERCİH LİSTESİ VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Bu yerleştirmelerin dağılımı ise şöyle:

👉ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

👉FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

👉SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

👉ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

👉MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci

LGS EK TERCİHLER (2. TERCİH) NASIL YAPILIR?

2023 LGS ek yerleştirme tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden ya da herhangi bir ortaokul ya da imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ilgili ortaokul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "https://eokul.meb.gov.tr" ve "http://www.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılabilecek.

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.

Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.


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