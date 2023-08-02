GSB e-Devlet yurt başvuru ekranı! KYK yurt başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL 2023? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt fiyatları ve başvuru tarihleri okulların açılmasına az bir süre gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını, ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL 2023? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt fiyatlarına zam geldi mi? İşte GSB e-Devlet yurt başvuru ekranı ve diğer detaylar...
KYK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAKK 2023?
2023 yılı KYK yurt başvurularının henüz başlamadığını belirtelim. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yurt başvuru tarih açıklanmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'de olacaktır.
Öte yandan geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra YKS yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.
KYK YURTLARINDA ÜCRERSİZ BARINMA HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,