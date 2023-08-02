GSB e-Devlet yurt başvuru ekranı! KYK yurt başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL 2023? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt fiyatları ve başvuru tarihleri okulların açılmasına az bir süre gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını, ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar, kaç TL 2023? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt fiyatlarına zam geldi mi? İşte GSB e-Devlet yurt başvuru ekranı ve diğer detaylar...