’Okullar erken mi açılacak?’ sorusu netleşti! MEB’den sıcak karar; Gözler Yusuf Tekin’deydi! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için çalışma takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından imzalanan genelgeye göre, yeni eğitim yılıyla ilgili detaylar netleşti ve okulların açılacağı tarihler belirlendi.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi"ne göre, yeni eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler için mesleki çalışmalar ise 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.
YAZ TATİLİ KISALIYOR MU? DERS SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.