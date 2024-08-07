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MEB noktayı koydu: Yaz tatili süresi kısalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığ, "yaz tatili kısalacak" iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 11:22 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 12:12
MEB noktayı koydu: Yaz tatili süresi kısalıyor mu?

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Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin kısalacağı iddialarını yalanladı.

YAZ TATİLİ KISALMAYACAK
Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MEB'den 'yaz tatili kısalıyor' iddiasına yalanlamaMEB'den 'yaz tatili kısalıyor' iddiasına yalanlama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

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