MEB noktayı koydu: Yaz tatili süresi kısalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin kısalacağı iddialarını yalanladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin kısalacağı iddialarını yalanladı.
YAZ TATİLİ KISALMAYACAK
Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.