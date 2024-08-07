2024 DGS sonuçları: ÖSYM giriş ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri neler?

DGS İLE GEÇİLEBİLECEK BÖLÜMLER
LİSANS ÖNLİSANS
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Uygulamalı İngilizce ve Çev. (İng.)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Finans ve Bankacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme Yönetimi
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Havacılık Yönetimi
Lojistik
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
İşletme
İşletme (İngilizce)
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret, İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Muhasebe ve Finans Yönetimi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Adalet
Lojistik Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Uluslararası ticaret ve finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe Vergi Uygulamaları
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Görsel İletişim Tasarımı
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Grafik Tasarım
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sinema ve Televizyon
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Yeni Medya ve İletişim
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık
Mimari Restorasyon
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Programcılığı
Mimarlık
Mimari Restorasyon
İnşaat Teknolojisi
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Mekatronik
Uçak Teknolojisi
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Makine
Elektronik Teknolojisi
Mekatronik
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Teknolojisi
Makine Mühendisliği
Makine
Mekatronik
Uçak Teknolojisi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Aşçılık
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Hemşirelik
Anestezi
Ağız ve Diş Sağlığı
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Sağlık Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Diş Protez Teknolojisi
Sağlık Yönetimi
İlk ve Acil Yardım
Optisyenlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
İşletme Yönetimi
Çocuk Gelişimi
Sosyal Hizmet
Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Diş Protez Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İş Sağlığı ve Güvenliği
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Grafik Tasarımı
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Çizgi Film ve Animasyon
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Aşçılık