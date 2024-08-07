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2024 DGS sonuçları: ÖSYM giriş ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri neler?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleşti ve binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınavın ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 09:42 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 09:42
2024 DGS sonuçları: ÖSYM giriş ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri neler?

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleşti. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin umut bağladığı DGS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada. Peki, milyonlarca adayın merakla beklediği 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS İLE GEÇİLEBİLECEK BÖLÜMLER

LİSANS ÖNLİSANS

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Uygulamalı İngilizce ve Çev. (İng.)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Finans ve Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık
İşletme Yönetimi
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Havacılık Yönetimi

Lojistik
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

İşletme
İşletme (İngilizce)

Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret, İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
İş Sağlığı ve Güvenliği

Muhasebe ve Finans Yönetimi
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
Adalet

Lojistik Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Uluslararası ticaret ve finansman

Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
İşletme Yönetimi
Lojistik
Muhasebe Vergi Uygulamaları

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Görsel İletişim Tasarımı

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Grafik Tasarım

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sinema ve Televizyon

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Yeni Medya ve İletişim

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Radyo ve Televizyon Programcılığı

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Mimari Restorasyon

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Programcılığı

Mimarlık

Mimari Restorasyon
İnşaat Teknolojisi

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik
Elektronik Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Mekatronik
Uçak Teknolojisi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Makine
Elektronik Teknolojisi
Mekatronik

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Teknolojisi

Makine Mühendisliği

Makine
Mekatronik
Uçak Teknolojisi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Aşçılık

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Hemşirelik

Anestezi
Ağız ve Diş Sağlığı
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Sağlık Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Diş Protez Teknolojisi
Sağlık Yönetimi
İlk ve Acil Yardım
Optisyenlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
İşletme Yönetimi

Çocuk Gelişimi

Sosyal Hizmet

Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Diş Protez Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım
İş Sağlığı ve Güvenliği

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Grafik Tasarımı
Radyo ve Televizyon Programcılığı

Çizgi Film ve Animasyon

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Aşçılık

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