2024 DGS sonuçları: ÖSYM giriş ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş bölümleri neler?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleşti. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar şimdi heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin umut bağladığı DGS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada. Peki, milyonlarca adayın merakla beklediği 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?





2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.



2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.