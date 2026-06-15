Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Şule Erk, çocukların anaokuluna başladıktan sonra farklı tepkilerle kendilerini ifade ettiğini belirtti.

Şule Erk, cesaretin doğuştan değil, doğru ortamda gelişen bir beceri olduğunu vurguladı ve anne babalara çocukları cesur yetiştirmek için 7 öneride bulundu.

Şule Erk, çocukların hata yapmaktan korkmamaları gerektiğini ve anne babaların da çocuklarına hata yapmanın normal olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Çocuklarda saldırganlık davranışının ailedeki olumsuz tutumlar ve çevresel faktörlerden kaynaklanabileceğini belirten Şule Erk, ailelere dikkatli olmalarını önerdi.

Şule Erk, saldırgan tutumlar görülen çocuklar için ailelerin sabırlı olması ve çocukların enerjilerini atabileceği aktiviteler sunması gerektiğini ifade etti.

Okul öncesi çocuklar, ana okuluna başladıktan sonra değişik tepkilerle kendilerini ifade etmeye başlıyor. Anne babalar ise çocuklarındaki değişimleri kimi zaman endişe kimi zaman da panikle karşılıyor. Oysa küçük detaylarla çocuğu tanımak ve onu hayata hazırlamak mümkün. Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk eğitimin öncelikle evde başladığını, çocukların anne babayı örnek alıp taklit ettiğini belirterek, anne babaların çocuklarını daha iyi tanımasına yardımcı olacak yöntemler olduğunu söyledi.

Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Şule Erk, çocukların anaokuluna başladıktan sonra farklı tepkilerle kendilerini ifade ettiğini belirtti. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'ya aitir.)



ONLARI DİNLEYİN



Cesaretin doğuştan gelen bir özellikten çok, doğru ortamda gelişen bir beceri olduğunu belirten Şule Erk, "Çocukları cesur yetiştirmek demek, onların korkularını reddetmeden ama denemeleri için destek olarak büyütmek demektir" dedi. Anne babalara günlük uygulama için 7 öneride bulunan Şule Erk, bunları şöyle sıraladı:



1 DUYGULARI DİNLE: Çocuğunuz korktuğunda ya da çekindiğinde: "Korktuğunu anlıyorum, ben de yanında olacağım." deyin. Duygularını bastırmadan ifade etmeyi öğrenir.



2 KÜÇÜK RİSKLER TANIYIN:Gün içinde yapabileceği ufak görevler verin (tek başına su doldurmak, markette parayı uzatmak). Bağımsızlık ve cesaret gelişir.



3 DENEMEYİ ÖVÜN, SONUCU DEĞİL "Başardın" yerine: "Denediğin için çok gurur duyuyorum." deyin. Sonuç odaklı değil, deneme odaklı olur.



4 MODEL OLUN Siz de zorlandığınız bir şeyi çocuğun önünde deneyin: "Biraz heyecanlıyım ama deneyeceğim." Cesaretin öğrenilebilir olduğunu görür.



5 HİKÂYELER VE OYUNLAR KULLANIN Cesur karakterli masallar okuyun, kukla oyunlarında "korkan ama deneyen kahramanı" canlandırın. Empati ve rol modelleme yoluyla öğrenir.



6 KÜÇÜK ADIMLARI KUTLAYIN Yeni bir şey denediğinde sarılın, alkışlayın. Cesaret davranışını pekiştirir.



7 HATA YAPMASINA İZİN VERİN Bir şey ters gittiğinde: "Hata yapmak normal, tekrar deneyebiliriz." deyin. Hata yapmaktan korkmaz, özgüveni artar. Cesaretin doğuştan gelen bir özellikten çok, doğru ortamda gelişen bir beceri olduğunu belirten Şule Erk, "" dedi. Anne babalara günlük uygulama için 7 öneride bulunan Şule Erk, bunları şöyle sıraladı:Çocuğunuz korktuğunda ya da çekindiğinde: "Korktuğunu anlıyorum, ben de yanında olacağım." deyin. Duygularını bastırmadan ifade etmeyi öğrenir.:Gün içinde yapabileceği ufak görevler verin (tek başına su doldurmak, markette parayı uzatmak). Bağımsızlık ve cesaret gelişir."Başardın" yerine: "Denediğin için çok gurur duyuyorum." deyin. Sonuç odaklı değil, deneme odaklı olur.Siz de zorlandığınız bir şeyi çocuğun önünde deneyin: "Biraz heyecanlıyım ama deneyeceğim." Cesaretin öğrenilebilir olduğunu görür.Cesur karakterli masallar okuyun, kukla oyunlarında "korkan ama deneyen kahramanı" canlandırın. Empati ve rol modelleme yoluyla öğrenir.Yeni bir şey denediğinde sarılın, alkışlayın. Cesaret davranışını pekiştirir.Bir şey ters gittiğinde: "Hata yapmak normal, tekrar deneyebiliriz." deyin. Hata yapmaktan korkmaz, özgüveni artar.