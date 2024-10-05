KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS ortaöğretim ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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2024 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süresi akıllara geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar tercih süreçleri ve tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağına odaklanacak. ÖSYM tarafından yapılacak duyurular, tercih takvimi hakkında önemli ipuçları verecek.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların en çok merak ettiği konu tercih sürecinin ne zaman başlayacağı oldu. Ancak, ÖSYM henüz 2024 KPSS tercihlerinin hangi tarihlerde yapılacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. Tercih kılavuzu yayınlandığında, adaylar tercihlerini elektronik ortamda ÖSYM'nin resmi tercih sayfası üzerinden yapabilecekler.