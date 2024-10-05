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KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS ortaöğretim ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS tercih süreçleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2024-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrendi. Şimdi ise gözler tercih kılavuzunun yayınlanması ve tercih tarihleriyle ilgili yapılacak açıklamalarda. Peki, KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS ortaöğretim ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 12:25 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 12:25
KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS ortaöğretim ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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2024 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süresi akıllara geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar tercih süreçleri ve tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağına odaklanacak. ÖSYM tarafından yapılacak duyurular, tercih takvimi hakkında önemli ipuçları verecek.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların en çok merak ettiği konu tercih sürecinin ne zaman başlayacağı oldu. Ancak, ÖSYM henüz 2024 KPSS tercihlerinin hangi tarihlerde yapılacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. Tercih kılavuzu yayınlandığında, adaylar tercihlerini elektronik ortamda ÖSYM'nin resmi tercih sayfası üzerinden yapabilecekler.

TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi de henüz kesinleşmedi. Adaylar tercihlerini yaparken bu kılavuza göre hareket edecek. KPSS tercihleri, genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içinde başlıyor. Kılavuz yayımlandığında, adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile tercihlerini gerçekleştirebilecekler.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihlerinin yapılması için adayların belirli adımları izlemesi gerekiyor. Öncelikle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresine giriş yaparak kimlik bilgileri ile sisteme giriş yapılmalı. Ardından tercih kılavuzundaki yönergeler doğrultusunda istenilen tercihler sıralanabilir. Adayların, tercih yaparken kadro ve pozisyonları dikkatlice incelemeleri büyük önem taşıyor.

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