DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YENİ KOORDİNASYON MODELİ

Ayrıca yapılan değişiklikle, ilgili okulların izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzdaki ölçütler esas alınarak ilgili genel müdürlüğün izleme ve değerlendirme daire başkanlığı koordinesinde, il teklif komisyonuyla eş güdüm içerisinde yürütülecek.

Öte yandan, resmi ortaöğretim okullarından mezun olan yabancı uyruklu öğrencilere, talepleri halinde, düzenlenen diplomanın yanında Türkçe ve yabancı dilde düzenlenen Anadolu lisesi diploması da verilebilecek.