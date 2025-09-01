SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Öğretmenlere hazırlık ödeneği 5.265 TL oldu! MEB 2025 kırtasiye yardımı ve ödeme tarihleri! Öğrencilere 1.500 TL...

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere her yıl eğitim-öğretim dönemi başında verilen hazırlık ödeneğinin 2025-2026 tutarını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Eylül 2025 , 18:52
Öğretmenlere hazırlık ödeneği 5.265 TL oldu! MEB 2025 kırtasiye yardımı ve ödeme tarihleri! Öğrencilere 1.500 TL...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aynı zamanda öğrenci velilerinin merakla beklediği kırtasiye yardımıyla ilgili de detaylar netleşmeye başladı. İşte öğretmenlerin hazırlık ödeneği miktarı ve kırtasiye desteği ödemelerine dair tüm bilgiler…

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🎓 ÖĞRETMENLERE 2025-2026 HAZIRLIK ÖDENEĞİ: TUTAR VE ÖDEME TARİHİ

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 22 Ağustos 2025 tarihli yazısına göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara bu yıl 5.265,94 TL hazırlık ödeneği ödenecek.

  • Ödeme tarihi: 01 Eylül 2025 itibarıyla öğretmenlerin hesaplarına yatırılacak.

  • Kapsam: Sadece fiilen öğretmenlik yapanlar yararlanacak.

  • Amaç: Öğretmenlerin eğitim-öğretim yılına hazırlık için kırtasiye ve eğitim materyali ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak.

Hazırlık ödeneği her yıl yeni katsayılarla güncelleniyor ve öğretmenlerin eğitim yılı başlangıcındaki masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor.

📝 KIRTASİYE YARDIMI: BAŞVURU SÜRECİ VE DESTEK TUTARI

Öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamada ailelere destek olmak amacıyla verilen kırtasiye yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütülüyor.

  • Başvuru: e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı" ekranından yapılacak. (Henüz başvuru ekranı aktif değil.)

  • Ödeme dönemi: 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında banka hesaplarına veya PTT üzerinden yatırılacak.

  • Tutar: Son yapılan güncellemelerle yaklaşık 1.500 TL civarında.

  • Kimler yararlanabilir?

    • Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin çocukları

    • 2330 ve 3713 sayılı kanunlar kapsamında aylık bağlanan erbaş, erler, güvenlik korucuları ve siviller

    • Terör eylemleri nedeniyle malul kalan veya hayatını kaybedenlerin öğrenim gören çocukları

Anadolu Vakfı 2025-2026 burs başvurusu: Başvuru şartları, tutarı ve tarihlerAnadolu Vakfı 2025-2026 burs başvurusu: Başvuru şartları, tutarı ve tarihler
Anadolu Vakfı 2025-2026 burs başvurusu: Başvuru şartları, tutarı ve tarihler
TEV, GSB, VGM, Kızılay, Tekfen, Sütaş: İşte üniversite bursu veren kurumlar 2025TEV, GSB, VGM, Kızılay, Tekfen, Sütaş: İşte üniversite bursu veren kurumlar 2025
TEV, GSB, VGM, Kızılay, Tekfen, Sütaş: İşte üniversite bursu veren kurumlar 2025
Üniversite e-kayıt nasıl yapılır, başvuru evrakları! 2025-2026: Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?Üniversite e-kayıt nasıl yapılır, başvuru evrakları! 2025-2026: Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
Üniversite e-kayıt nasıl yapılır, başvuru evrakları! 2025-2026: Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Çin’deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok
Son dakika... İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Gözleri Karadeniz
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu’da Yeşil Vatan savunması
Beşiktaş Vaclav Cerny’i duyurdu! Çek yıldız İstanbul’a geliyor
Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
MİT’ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı
Handikap 2 İngiltere’de! Kral lakaplı Kenny Alexander’a soruşturma: Aralarında Veysel Şahin de var
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki cinayette yeni detaylar! Sevgilisini öldürüp intihar etti! Hilal Özdemir’i böyle kandırmış | Üniversiteden inceleme kararı
Özgür Özel’den Sinop’ta akıllara durgunluk veren açıklama! Balıklar füze testinden korkuyor | Sosyal medyada dalga konusu oldu
Başkan Erdoğan Çin’de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış
Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
CERN’ü ifşa etmişti! ABD’de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek’ten günlerdir haber alınamıyor
İstanbul Valiliği’nden motosiklet genelgesi! O alanlarda park edilemeyecek
CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın cinayet soruşturması geçmişi! Görevden alınmış!
Altın fiyatları patladı! Bankalardan yeni rekor tarihi verildi
Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde! Doğu’da zirve Batı’da manşet | Hangi konular masada?
Barrack’ın PKK tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye’de yüksek sesle özerklik istedi... Kılıç kınından çıkar mı?