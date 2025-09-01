Öğretmenlere hazırlık ödeneği 5.265 TL oldu! MEB 2025 kırtasiye yardımı ve ödeme tarihleri! Öğrencilere 1.500 TL...

Aynı zamanda öğrenci velilerinin merakla beklediği kırtasiye yardımıyla ilgili de detaylar netleşmeye başladı. İşte öğretmenlerin hazırlık ödeneği miktarı ve kırtasiye desteği ödemelerine dair tüm bilgiler…
Aynı zamanda öğrenci velilerinin merakla beklediği kırtasiye yardımıyla ilgili de detaylar netleşmeye başladı. İşte öğretmenlerin hazırlık ödeneği miktarı ve kırtasiye desteği ödemelerine dair tüm bilgiler…
🎓 ÖĞRETMENLERE 2025-2026 HAZIRLIK ÖDENEĞİ: TUTAR VE ÖDEME TARİHİ
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 22 Ağustos 2025 tarihli yazısına göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara bu yıl 5.265,94 TL hazırlık ödeneği ödenecek.
Ödeme tarihi: 01 Eylül 2025 itibarıyla öğretmenlerin hesaplarına yatırılacak.
Kapsam: Sadece fiilen öğretmenlik yapanlar yararlanacak.
Amaç: Öğretmenlerin eğitim-öğretim yılına hazırlık için kırtasiye ve eğitim materyali ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak.
Hazırlık ödeneği her yıl yeni katsayılarla güncelleniyor ve öğretmenlerin eğitim yılı başlangıcındaki masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor.
📝 KIRTASİYE YARDIMI: BAŞVURU SÜRECİ VE DESTEK TUTARI
Öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamada ailelere destek olmak amacıyla verilen kırtasiye yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütülüyor.
Başvuru: e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı" ekranından yapılacak. (Henüz başvuru ekranı aktif değil.)
Ödeme dönemi: 1 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında banka hesaplarına veya PTT üzerinden yatırılacak.
Tutar: Son yapılan güncellemelerle yaklaşık 1.500 TL civarında.
Kimler yararlanabilir?
Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin çocukları
2330 ve 3713 sayılı kanunlar kapsamında aylık bağlanan erbaş, erler, güvenlik korucuları ve siviller
Terör eylemleri nedeniyle malul kalan veya hayatını kaybedenlerin öğrenim gören çocukları