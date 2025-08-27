TEV, GSB, VGM, Kızılay, Tekfen, Sütaş: İşte üniversite bursu veren kurumlar 2025

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs arayışı başladı. Öğrenciler, eğitim masraflarını karşılamak için devlet desteklerinin yanı sıra belediyeler, vakıflar ve özel kuruluşların sunduğu burs olanaklarını araştırıyor. Burs başvurularında erken hareket etmek, gençlerin eğitim yolculuğunu rahatlatıyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılında üniversite öğrencilerine hangi kurumlar burs verecek, burs miktarları ne kadar olacak?
Türk Eğitim Vakfı, 2025-2026 döneminde ortaöğretim, üniversite, yüksek lisans, doktora ve üstün başarılı öğrencilere burs desteği sağlayacak.
Başvuru Tarihi: 15 Eylül – 9 Ekim 2025
Başvuru Yöntemi: TEV'in resmi internet sitesi üzerinden online
Burs Tutarı: Aylık 5.800 TL
GSB, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve kredi imkanı sunuyor.
KYK Bursu: Geri ödemesiz
KYK Kredisi: Mezuniyet sonrası geri ödemeli
2025 Burs Ücreti: Ocak itibarıyla ön lisans ve lisans için aylık 3.000 TL
Başvuru Tarihi: Henüz açıklanmadı (geçen yıl Ekim ortasında alınmıştı)
Başvuru Yöntemi: e-Devlet
VGM her yıl ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs sağlıyor.
Başvuru Tarihi: Henüz açıklanmadı
Başvuru Yöntemi: vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak
Burs Süresi: 8 ay (Ekim – Mayıs arası)
Burs Tutarı: Geçtiğimiz yıl aylık 3.000 TL
Kızılay, üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlıyor.
Başvuru Tarihi: 2025 için açıklanmadı (geçen yıl 16-25 Eylül arasında yapılmıştı)
Değerlendirme: Ön değerlendirme sonrası video mülakat
Ödeme Dönemi: Ekim – Haziran (9 ay), lisansüstü öğrenciler için 12 ay
Burs Tutarı: Henüz açıklanmadı (geçmiş dönemlerde toplu ödemeler yapılmıştı)
Tekfen Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs sağlıyor.
Başvuru Tarihi: Henüz netleşmedi (geçen yıl 25 Eylül – 7 Ekim)
Başvuru Şartı: Ailede en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin 36.684 TL ve altında olması
Kategoriler:
Kamuya Açık Burs Fonu
Tekfen çalışanlarının çocuklarına özel burs fonu
Sütaş, üniversite öğrencilerine üstün başarı ve başarı bursları sağlıyor.
Başvuru Tarihi: 22 Ağustos – 22 Eylül
Üstün Başarı Bursu: Aylık 5.000 TL (YKS'de ilk 15.000'e girenlere)
Başarı Bursu: Aylık 4.000 TL
Şart: YKS başarı sıralaması ve burs kriterlerine uygunluk
Fotoğraflar: AA