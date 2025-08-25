Kadraj Galeri Kadraj İkon Üniversite e-kayıt nasıl yapılır, başvuru evrakları! 2025-2026: Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

2025-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıt sürecine geldi. ÖSYM takvimine göre kayıtlar 1 Eylül'de başladı. Öğrenciler yüz yüze ya da e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabilecek. İşte kayıt tarihleri, e-kayıt adımları ve gerekli belgeler…

Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:01
2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE ÖSYM'NİN AÇIKLADIĞI TARİHLER

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta duyuruldu. Milyonlarca aday tercih sonuçlarını öğrenirken, gözler şimdi üniversite kayıt sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre 2025-2026 akademik yılı kayıtları 1 Eylül Pazartesi günü başladı. Adaylar, kayıtlarını ister üniversitelerde yüz yüze ister e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar ilan edilecek ve ek yerleştirme süreci başlayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025–2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite kayıtları, 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelere giderek şahsen kayıt yaptırabilecek ya da e-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemini tercih edebilecek.

Kayıt süresi boyunca öğrencilerden; kimlik belgesi, lise diploması veya mezuniyet belgesi ve üniversitelerin talep edebileceği ek belgeler istenebilir. Bu nedenle öğrencilerin tercih ettikleri üniversitenin resmi duyurularını dikkatle takip etmesi oldukça önemlidir.

ELEKTRONİK KAYITLAR, 1-3 EYLÜL'DE YAPILABİLECEK

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre ise sınavın sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin işini kolaylaştıran en önemli sistemlerden biri elektronik kayıt (e-kayıt). 2025 yılında e-kayıt işlemleri 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

E-kayıt için öğrencilerin yapması gerekenler şunlardır:

  1. e-Devlet kapısına giriş yapın: turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

  2. "Üniversite E-Kayıt" sekmesine tıklayın: Buradan öğrencinin yerleştiği üniversite ve bölüm bilgileri görüntülenir.

  3. İlgili adımları tamamlayın: Sistem üzerinden gerekli onaylar verilerek kayıt işlemi tamamlanır.

  4. Belge çıktısı alın: E-kayıt belgesi çıktısı saklanmalı, gerekirse üniversiteye sunulmalıdır.

👉 Önemli not: E-kayıt yapan öğrencilerin ayrıca üniversiteye giderek yüz yüze kayıt yaptırmasına gerek yoktur. Ancak bazı üniversiteler özel belgeler (sağlık raporu, fotoğraf, askerlik belgesi vb.) talep edebilir.

📍 2025 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

📍 2025 e-kayıt tarihleri nedir?

Elektronik kayıtlar 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

📍 E-kayıt yapan öğrencilerin üniversiteye gitmesine gerek var mı?

Hayır, e-kayıt yapan öğrencilerin ayrıca üniversiteye gitmesine gerek yok. Ancak üniversite bazı belgeler talep edebilir.

📍 Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor?

Kimlik belgesi, lise diploması veya mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf ve üniversitenin duyurduğu ek belgeler.

📍 Kayıt süresini kaçırırsam ne olur?

Belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerleşme hakkı yanar.

📍 Üniversite kayıtlarından sonra KYK başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvurularının kayıtların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde başlaması bekleniyor.