Öğretmenler ve öğrenciler dikkat! 1 hafta öne çekildi; MEB takvimi değiştirdi! 8. ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, sınav tarihleri bir hafta öne alındı ve yeni tarihler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
Buna göre, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine devam ettiği resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 2. dönem 2. yazılı sınavları, 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.