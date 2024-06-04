SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Öğretmenler ve öğrenciler dikkat! 1 hafta öne çekildi; MEB takvimi değiştirdi! 8. ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 2. ortak sınav tarihlerinde önemli bir değişiklik yapma kararı aldığını duyurdu. Bu değişiklik, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlarının öne çekilmesini içeriyor. Öğrenciler şimdi ise yeni tarihlerin ne olduğunu merakla bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 13:28 Güncelleme 04 Haziran 2024, 13:28
Öğretmenler ve öğrenciler dikkat! 1 hafta öne çekildi; MEB takvimi değiştirdi! 8. ve 12. sınıflar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, sınav tarihleri bir hafta öne alındı ve yeni tarihler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Buna göre, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine devam ettiği resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 2. dönem 2. yazılı sınavları, 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ayrıca, 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

Bu değişiklikle birlikte, öğrencilerin sınav takvimini gözden geçirmeleri ve yeni tarihler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlamaları önem arz ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitimlerine devam ederken sınavların planlanmasında ve duyurulmasında titizlikle çalışmaya devam ediyor. Öğrencilerin ve velilerin, güncel duyuruları takip etmeleri ve sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları önem taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu!
Erden Timur Galatasaray’daki görevinden ayrıldığını açıkladı! Sarı - kırmızılılarda bir dönem sona erdi
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! Refah payı var mı? Kök aylık ne olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: Yanı başında vazo gibi tuttuğu bölücülere baksın
Hizbullah İsrail’i roketleriyle vurdu: Birçok noktada yangın çıktı! Evler tahliye edildi I Yollar kapatıldı
Müge Anlı’daki olayda korkunç olayda flaş gelişme! Anne Fitnat Ertekin yeniden gözaltına alındı! Tülay’dan ilk açıklama
Esenyurt’ta akla ziyan görüntüler: Küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde dans etti
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı’na mesaj: En yakın zamanda tamamlanacak
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Örgüt iyice karıştı! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır! Yeni bir isim daha çıktı! Kampa el koydu
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti! Pınar Altuğ’dan duygusal paylaşım! Cenaze programı netleşti
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış
Firari FETÖ’cü Cevheri Güven enerjide tarihi adımlar atan Berat Albayrak’ı hedef aldı: Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık...
SON DAKİKA