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2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? LGS görevli ücretleri ödeme tarihi! 1057, 1922, 769 TL...

2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, öğretmenler ve sınav görevlileri, hak ettikleri ücretlerin ne zaman ödeneceğini merakla beklemeye başladılar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınavında görev alan öğretmenler, ücretlerin hesaplarına yatacağı tarih konusunda bilgi edinmek istiyor. LGS sınavında görev alan öğretmenler ve diğer sınav görevlileri, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için büyük bir emek harcamaktadırlar. Bu emeklerin karşılığında ödenecek ücretler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve genellikle sınav sonrası belli bir süre içinde hesaplara yatırılır. İşte 2024 LGS görevli ücretleri ile ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 08:42 Güncelleme 03 Haziran 2024, 08:42
2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? LGS görevli ücretleri ödeme tarihi! 1057, 1922, 769 TL...

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2 Haziran 2024'te gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, görev alan öğretmenlerin dikkati görevli ücretleri konusunda yoğunlaştı. Peki, LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

2024 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

LGS oturumlarında görev alan görevlilerin ücretlerinin Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.

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