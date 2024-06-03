2024 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? LGS görevli ücretleri ödeme tarihi! 1057, 1922, 769 TL...

2 Haziran 2024'te gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, görev alan öğretmenlerin dikkati görevli ücretleri konusunda yoğunlaştı. Peki, LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
2 Haziran 2024'te gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, görev alan öğretmenlerin dikkati görevli ücretleri konusunda yoğunlaştı. Peki, LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
2024 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL
LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
LGS oturumlarında görev alan görevlilerin ücretlerinin Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.