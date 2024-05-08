Öğretmen ve öğrenciler yaşadı! YÖK’ten üniversiteler için jet tatil kararı; ’Mayıs sonu’ işaret edildi! Ön lisans 1,2,3,4,5,6. sınıflar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla lisans ve ön lisans seviyesinde yeni programlar açılmasına karar verdi. Yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Özvar başkanlığında, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" konulu bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda yapılan konuşmada, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri konularında yetişmiş insan kaynağının önemi vurgulandı. Bu doğrultuda, YÖK bünyesinde "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu" kuruldu. Çalışma grubu, farklı ülkelerdeki üniversitelerin program yapılarını inceleyerek muhtemel program önerilerini sundu. Özvar, bu önerileri değerlendirerek yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında 5 lisans ve 12 ön lisans programının açılmasına karar verdiklerini belirtti.

Açılacak yeni lisans programları arasında "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" bulunuyor. Ön lisans seviyesinde ise "Yapay Zeka Operatörlüğü", "Büyük Veri Analistliği", "Otonom Sistemler Teknikerliği" gibi programlar yer alıyor. Programların bir kısmında, derslerin çevrim içi ve senkron biçimde, büyük üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından verileceği açıklandı.

Özvar, programların açılacağı üniversiteleri de paylaştı. Bu üniversiteler arasında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi önemli kurumlar bulunuyor.