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Öğretmen ve öğrenciler yaşadı! YÖK'ten üniversiteler için jet tatil kararı; 'Mayıs sonu' işaret edildi! Ön lisans 1,2,3,4,5,6. sınıflar...

2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitelerde yaşanan yoğun ders temposu, hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin gündeminde büyük bir yer tutuyor. Özellikle bu dönemde, bahar yarıyılının ne zaman sona ereceği ve akademik takvimde belirtilen tatil tarihlerinin ne zaman başlayacağı, üniversite camiasında merakla beklenen konular arasında öne çıkıyor. Bu tarihler, öğrencilerin sınav, proje ve tatil planlarını yapmaları açısından kritik öneme sahip. Bahar dönemi sonu yaklaşırken, öğrenciler dönem içinde edindikleri bilgileri pekiştirecekleri final sınavlarına hazırlanırken, aynı zamanda yaz tatili için de planlarını şekillendiriyor. Akademisyenler için de dönem sonu, ders yüklerinin ve akademik sorumlulukların arttığı bir dönem olarak biliniyor.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 08:27 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 08:27
Öğretmen ve öğrenciler yaşadı! YÖK’ten üniversiteler için jet tatil kararı; ’Mayıs sonu’ işaret edildi! Ön lisans 1,2,3,4,5,6. sınıflar...

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Eğitim-öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında, üniversitelerin ne zaman kapanacağı sorusu geliyor. Bu yılın yaz tatili başlangıç tarihi de merak konusu oldu ve sonunda beklenen tarih belli oldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek.

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

Bu konuda daha net bilgiler almak için, öğrencilerin bağlı bulunduğu üniversitenin güncel akademik takviminden yararlanması gerekiyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri Alanlarında Yeni Programlar Açıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla lisans ve ön lisans seviyesinde yeni programlar açılmasına karar verdi. Yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Özvar başkanlığında, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" konulu bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda yapılan konuşmada, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri konularında yetişmiş insan kaynağının önemi vurgulandı. Bu doğrultuda, YÖK bünyesinde "Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu" kuruldu. Çalışma grubu, farklı ülkelerdeki üniversitelerin program yapılarını inceleyerek muhtemel program önerilerini sundu. Özvar, bu önerileri değerlendirerek yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında 5 lisans ve 12 ön lisans programının açılmasına karar verdiklerini belirtti.

Açılacak yeni lisans programları arasında "Veri Bilimi ve Analitiği" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" bulunuyor. Ön lisans seviyesinde ise "Yapay Zeka Operatörlüğü", "Büyük Veri Analistliği", "Otonom Sistemler Teknikerliği" gibi programlar yer alıyor. Programların bir kısmında, derslerin çevrim içi ve senkron biçimde, büyük üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından verileceği açıklandı.

Özvar, programların açılacağı üniversiteleri de paylaştı. Bu üniversiteler arasında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi önemli kurumlar bulunuyor.

Ayrıca, farklı üniversitelerde bulunan "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri", "Yazılım Geliştirme" ve "Bilgi Güvenliği Teknolojisi" gibi bölümlerin açılmasına da karar verildi. Bu adımlarla, bilişim ve yapay zeka alanında uzman hocaların ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla programların kalitesinin artırılması hedefleniyor.

YÖK'ün yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında açılacak yeni programlarla, Türkiye'nin bu alanlardaki yetkinliğini artırmayı amaçladığı görülüyor. Bu adımların, teknolojiye dayalı ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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