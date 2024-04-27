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Öğretmen ve öğrenciler havalara uçacak! MEB'den jet gibi tatil takvimi: 5 gün ders yok! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'deki milyonlarca öğrenci ve veliler için sevinç kaynağı olacak bir duyuru yaptı. Bakan Tekin, öğrencilerin eğitim hayatındaki yoğun tempo ve sınav stresini hafifletmek amacıyla bir haftalık ek tatil müjdesini verdi. Bu ek tatil, öğrencilere hem dinlenme hem de yenilenme fırsatı sunacak ve akademik baskıların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak bir soluklanma zamanı sağlayacak. Ek tatil, öğrencilere aileleriyle daha fazla zaman geçirme, hobi gibi kişisel ilgi alanlarına daha çok zaman ayırma ve zihinsel olarak rahatlama imkanı tanıyacak. Böylece öğrenciler, eğitim öğretim yılına daha dinç ve motive olmuş bir şekilde devam edebilecekler.

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 10:07 Güncelleme 28 Nisan 2024, 12:29
Öğretmen ve öğrenciler havalara uçacak! MEB’den jet gibi tatil takvimi: 5 gün ders yok! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul öğrencilerinin ders işlemeden katılacakları Etkinlik Haftası'nın detaylarını paylaştı. Bu hafta boyunca öğrenciler, sosyal etkinliklere katılacak, grup faaliyetleri düzenlenecek ve gezilere çıkılacak.

MEBden mini tatil arası; Okullar 3 gün tatil edildi! Salı gününden sonra başlıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...
MEB'den mini tatil arası; Okullar 3 gün tatil edildi! Salı gününden sonra başlıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...

Bakan Tekin, bu haftanın sadece akademik başarıya odaklanmayıp öğrencilerin kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlayacağını vurguladı.

Etkinlik Haftası, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve okula olan ilgilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bakan Tekin'e göre, bu uygulama öğrencilerin derslere daha aktif katılımını teşvik edecek.

Etkinlikler Haftası'nda ders işlenmeyecek. Daha çok sosyal faaliyetler ağırlıklı olacak.

Yeni müfredatta neler değişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2'inci dönemin son haftasının Etkinlikler Haftası olacağını açıkladı.

Yeni Müfredat Taslağı Kamuoyuyla Paylaşılıyor

Aynı zamanda, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağının bugün kamuoyuna sunulacağını duyurdu. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatın, öğrencilerin kapasitelerine ve öğretmenlerin süresine daha uygun olacağını belirtti.

Taslağın içeriğinde, öğrencilere beceri kazandırarak bilgiyi analiz etme yeteneği kazandırmak öncelikli hedef olarak belirlendi. Bakan Tekin'in ifadesine göre, müfredatın ana ekseni, öğrencilerin hayallerini geliştirmelerine ve dünyadaki örneklerle rekabet edebilmelerine olanak tanıyacak şekilde oluşturulacak.

Yeni Müfredatın Uygulanması ve İçeriği

Bakan Tekin, yeni müfredatın 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağını açıkladı. Yeni müfredatta ders içeriklerinin sadeleşeceği ancak ders saatlerinde azalma olmayacağı belirtildi. "İyi insan yetiştirmek" sloganıyla hareket edilecek olan müfredatta, öğrencilere günlük hayatta kullanabilecekleri bilgilerin daha fazla aktarılacağı vurgulandı. Ayrıca, "Bütünleşik Eğitim Modeli" ile öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin birlikte önemsenmesi planlanıyor. Öğrencilerin projeler geliştirmeye teşvik edileceği belirtilen müfredatta, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

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