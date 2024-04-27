Öğretmen ve öğrenciler havalara uçacak! MEB’den jet gibi tatil takvimi: 5 gün ders yok! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Yeni Müfredatın Uygulanması ve İçeriği

Bakan Tekin, yeni müfredatın 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağını açıkladı. Yeni müfredatta ders içeriklerinin sadeleşeceği ancak ders saatlerinde azalma olmayacağı belirtildi. "İyi insan yetiştirmek" sloganıyla hareket edilecek olan müfredatta, öğrencilere günlük hayatta kullanabilecekleri bilgilerin daha fazla aktarılacağı vurgulandı. Ayrıca, "Bütünleşik Eğitim Modeli" ile öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin birlikte önemsenmesi planlanıyor. Öğrencilerin projeler geliştirmeye teşvik edileceği belirtilen müfredatta, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.