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👩🏻‍🎓 ÖSYM KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ekranı 2024: KPSS sınav ücreti kaç TL?

KPSS başvuru ekranı 2024: ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2024 yılında gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için detaylı bir sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. KPSS, Türkiye'de kamu kurumlarına personel alımında kullanılan ve büyük bir rekabetin yaşandığı önemli bir sınavdır. Açıklanan takvim, sınava girecek adaylar için kritik tarihleri içeriyor ve adayların sınav sürecini planlamalarına yardımcı olacak önemli bilgiler sunuyor. Peki KPSS sınav ücreti kaç TL? ÖSYM KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuruları başladı mı?

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 14:06 Güncelleme 28 Nisan 2024, 14:07
👩🏻‍🎓 ÖSYM KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ekranı 2024: KPSS sınav ücreti kaç TL?

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ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2024 yılı için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru takvimini duyurdu. Adayların merakla beklediği KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavlarına ilişkin başvuru tarihleri ve sınav tarihleri netleşti. İşte detaylar...

KPSS BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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