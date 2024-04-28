👩🏻‍🎓 ÖSYM KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ekranı 2024: KPSS sınav ücreti kaç TL?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2024 yılı için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru takvimini duyurdu. Adayların merakla beklediği KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavlarına ilişkin başvuru tarihleri ve sınav tarihleri netleşti. İşte detaylar...
KPSS BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?
KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.