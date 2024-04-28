👩🏻‍🎓 ÖSYM KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ekranı 2024: KPSS sınav ücreti kaç TL?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2024 yılı için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru takvimini duyurdu. Adayların merakla beklediği KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavlarına ilişkin başvuru tarihleri ve sınav tarihleri netleşti. İşte detaylar...