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ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ 2024! Başarılı, başarısız karne görüşü e-Okul anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise!

Birinci dönem sona ererken öğrenciler ve veliler için heyecan doruklara çıktı. Öğretmenlerin karneleri değerlendirme süreci başladı ve bu konu, merakla araştırılan bir gündem haline geldi. 19 Ocak Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler için beklenen yarıyıl tatili başlıyor. 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek bu tatil, öğrencilere dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunacak.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 09:06 Güncelleme 19 Ocak 2024, 09:06
ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ 2024! Başarılı, başarısız karne görüşü e-Okul anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise!

Bu yılın karne görüşleri, her sınıf seviyesinde farklı heyecan ve beklentileri beraberinde getiriyor. 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 sınıf karne görüşleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Karne gününün yaklaşmasıyla başarılı ve başarısız karne görüşü örnekleri gündeme gelmeye başladı. İşte 1. dönem karne görüşleri...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem okullar 19 Ocak 2024 Cuma günü kapanacak. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.

ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ 2024

BAŞARILI KARNE GÖRÜŞLERİ

''Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.''

''Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.''

''Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller canım öğrencim.''

''Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.''

''Planlı ve düzenli çalıştığın için bu dönemin mükafatını karnende görüyorsun. Arkadaşlarınla ve ailenle güzel bir yarıyıl tatili geçirmeni temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.''

''Son derece başarılı geçen birinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…''

''Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.''

''Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. İyi tatiller…''

BAŞARISIZ KARNE GÖRÜŞLERİ

''Derslerine daha fazla zaman ayırmalısın. Derslerini düzenli olarak tekrar ederek ve bol bol soru çözerek başarılarını artırabilirsin.''

''Dikkat eksikliğin var. Derslerine odaklanmak için daha fazla çaba sarf etmelisin. Önümüzdeki dönemde bu konuda kendini geliştirmeni dilerim.''

''Derslerine olan ilgini artırmalısın. Derslerini düzenli takip ederek ve planlı çalışarak başarılarını artırabilirsin.''

''Dersleri çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek dönem daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.''

''Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. Önümüzdeki dönem senden daha iyisini bekliyorum''

''Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.''

''Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.''

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