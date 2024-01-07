AÖL İLK KAYIT ve KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2024 MEB AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ücreti, şartlar ve kılavuz...

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme hakkında araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile işlem süreci hakkında bilgileri paylaştı. İşte detaylar.

AÖL İLK KAYIT NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İlk Kayıt Tarihleri:

- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan öğrenciler ile e-Okul Sisteminde kaydı olmayan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 Nolu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanlar için ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

- İlk kayıt işlemleri halk eğitimi merkezi müdürlüklerine / irtibat bürolarına başvuru yapılarak tamamlanacaktır.

İlk Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.