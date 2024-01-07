AÖL İLK KAYIT ve KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2024 MEB AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ücreti, şartlar ve kılavuz...

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme hakkında araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile işlem süreci hakkında bilgileri paylaştı. İşte detaylar.
AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme hakkında araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile işlem süreci hakkında bilgileri paylaştı. İşte detaylar.
AÖL İLK KAYIT NE ZAMAN 2024?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İlk Kayıt Tarihleri:
- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olmayan öğrenciler ile e-Okul Sisteminde kaydı olmayan öğrenciler için ilk kayıt işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 22 Ocak 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrencilerden 2023/30 Nolu Genelge kapsamında örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş şartlarını taşıyanlar için ilk kayıt işlemleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
- İlk kayıt işlemleri halk eğitimi merkezi müdürlüklerine / irtibat bürolarına başvuru yapılarak tamamlanacaktır.
İlk Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.
Kayıt Yenileme Tarihleri:
- 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu "Donuk" veya "Silik" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
- Açık öğretim okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilemiş, öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 24 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olup 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
- Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrenciler kayıt yenileme işlemleri için 444 0 632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM) ya da halk eğitimi merkezi müdürlükleri/ irtibat büroları ile iletişime geçerek; kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporları sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri gerekmektedir.
Kayıt Yenileme Kılavuzu için tıklayınız.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.
Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.
Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?
Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.
👉1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz
Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL.'dir. Bu bedelin;
30 TL. 'sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.
10 TL. 'sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.
Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.
👉2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz
Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz.
Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.
Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.
Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.
👉3. Adım: Derslerinizi Seçiniz
Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.
Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için tıklayınız.