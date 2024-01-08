MEB 9.sınıf ortak sınav sonuçları 2024 | 6.sınıf - 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları, öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği anı işaret ediyor. Okullarda geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 1. dönem 2. sınavlar, Türkçe ve matematik derslerinde 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlara giren öğrencilere ait sorular ve cevap anahtarları da öğrencilerle paylaşıldı.

MEB ORTAK SINAV SONUÇ TARİHİ BİLGİSİ MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde açıklanacak.