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MEB 9.sınıf ortak sınav sonuçları 2024 | 6.sınıf - 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 6. sınıf ve 9. sınıf ortak sınavların sonuçları, 10 günlük bir süre zarfında binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 26-27 Aralık tarihlerinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik sınavlarının yapıldığı bu önemli sınavların cevap anahtarları da paylaşıldı. Peki, 6.sınıf - 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 08:25 Güncelleme 08 Ocak 2024, 08:25
MEB 9.sınıf ortak sınav sonuçları 2024 | 6.sınıf - 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları, öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği anı işaret ediyor. Okullarda geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 1. dönem 2. sınavlar, Türkçe ve matematik derslerinde 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlara giren öğrencilere ait sorular ve cevap anahtarları da öğrencilerle paylaşıldı.

MEB ORTAK SINAV SONUÇ TARİHİ BİLGİSİ

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde açıklanacak.

Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden de görecek.

DEĞERLENDİRME 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN OLACAK

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek.



Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek.

Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

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