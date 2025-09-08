Bahar aylarının gelmesiyle birlikte öğrenciler için yaz tatili heyecanı da artmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda milyonlarca öğrencinin merak ettiği "okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt buldu. Yoğun geçen eğitim döneminin ardından yaz tatili öğrenciler için dinlenme ve yenilenme sürecinin başlangıcı olacak.
OKULLAR 26 HAZİRAN'DA KAPANACAK
MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline resmen adım atacak.
Eylül ayında başlayan eğitim maratonu haziran sonunda yerini yaklaşık üç ay sürecek tatil dönemine bırakacak.
YAZ TATİLİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yaz tatili, karnelerin dağıtıldığı 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak. Öğrenciler için hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenme imkânı sunan bu dönem, aynı zamanda yeni eğitim yılı öncesi önemli bir hazırlık süreci olarak da öne çıkıyor.
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
MEB'in açıkladığı takvime göre yıl içerisindeki önemli tarihler şöyle:
Birinci dönem başlangıcı: 8 Eylül 2025
Ara tatil (1. dönem): 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
Ara tatil (2. dönem): 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026
Resmi Tatiller ve Okullara Etkisi
Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenciler, resmi tatil günlerinde de kısa molalar verecek. Takvimde yer alan önemli günler arasında şunlar bulunuyor:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kurban Bayramı (26-30 Mayıs 2026)
Bu tarihlerde okullarda eğitim yapılmayacak.
YENİ EĞİTİM YILI TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI
2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim ise henüz duyurulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dönem tarihlerini ilerleyen aylarda açıklaması bekleniyor.