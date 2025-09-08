2026 MEB okulların kapanış tarihi: Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Baharın gelişiyle birlikte eğitim maratonunda sona yaklaşıldı. MEB’den gelen son dakika açıklamasıyla 2026 yaz tatili planları netlik kazandı. Eğitim döneminin yorgunluğunu atmak isteyen öğrenciler için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona eriyor.

  • 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
  • Yaz tatili yaklaşık üç ay sürecek ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.
  • 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.
  • Eğitim yılı içinde 10-14 Kasım 2025 ve 16-20 Mart 2026 tarihlerinde ara tatil, 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde yarıyıl tatili yapılacak.
  • 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı'nda okullarda eğitim yapılmayacak.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte öğrenciler için yaz tatili heyecanı da artmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda milyonlarca öğrencinin merak ettiği "okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt buldu. Yoğun geçen eğitim döneminin ardından yaz tatili öğrenciler için dinlenme ve yenilenme sürecinin başlangıcı olacak.

26 Haziran'da karneler dağıtılacak, yaz tatili resmen başlayacak.

OKULLAR 26 HAZİRAN'DA KAPANACAK

MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline resmen adım atacak.

Eylül ayında başlayan eğitim maratonu haziran sonunda yerini yaklaşık üç ay sürecek tatil dönemine bırakacak.

YAZ TATİLİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili, karnelerin dağıtıldığı 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak. Öğrenciler için hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenme imkânı sunan bu dönem, aynı zamanda yeni eğitim yılı öncesi önemli bir hazırlık süreci olarak da öne çıkıyor.

Karnelerini alacak öğrenciler uzun bir dinlenme dönemine girecek.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB'in açıkladığı takvime göre yıl içerisindeki önemli tarihler şöyle:

Birinci dönem başlangıcı: 8 Eylül 2025
Ara tatil (1. dönem): 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
Ara tatil (2. dönem): 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026
Resmi Tatiller ve Okullara Etkisi

Yeni eğitim yılı takvimi için gözler MEB’den gelecek açıklamada.
Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenciler, resmi tatil günlerinde de kısa molalar verecek. Takvimde yer alan önemli günler arasında şunlar bulunuyor:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kurban Bayramı (26-30 Mayıs 2026)

Bu tarihlerde okullarda eğitim yapılmayacak.

YENİ EĞİTİM YILI TAKVİMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim ise henüz duyurulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dönem tarihlerini ilerleyen aylarda açıklaması bekleniyor.

Öğretmen atamalarında yeni dönem: MEB depo okul modeli nedir?
