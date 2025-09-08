Bahar aylarının gelmesiyle birlikte öğrenciler için yaz tatili heyecanı da artmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda milyonlarca öğrencinin merak ettiği "okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yanıt buldu. Yoğun geçen eğitim döneminin ardından yaz tatili öğrenciler için dinlenme ve yenilenme sürecinin başlangıcı olacak.

26 Haziran'da karneler dağıtılacak, yaz tatili resmen başlayacak.

OKULLAR 26 HAZİRAN'DA KAPANACAK

MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve uzun yaz tatiline resmen adım atacak.

Eylül ayında başlayan eğitim maratonu haziran sonunda yerini yaklaşık üç ay sürecek tatil dönemine bırakacak.

YAZ TATİLİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili, karnelerin dağıtıldığı 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak. Öğrenciler için hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenme imkânı sunan bu dönem, aynı zamanda yeni eğitim yılı öncesi önemli bir hazırlık süreci olarak da öne çıkıyor.