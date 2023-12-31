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MEB'den bayram ettirecek karar! Hafta sonu tatili 3 güne uzadı! Yusuf Tekin'den açıklama! Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Yılbaşı sonrası 1 Ocak'ta öğrenci ve velilerin gündeminde okulların durumu yer alıyor. 1 Ocak, resmi tatillerimiz arasında bulunuyor ve bu süreçte bankalar, noter, kaymakamlık ve kamu kurumları kapalı olacak. Bu durum, gözleri okullara çevirmiş durumda. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 22:08 Güncelleme 31 Aralık 2023, 22:08
MEB’den bayram ettirecek karar! Hafta sonu tatili 3 güne uzadı! Yusuf Tekin’den açıklama! Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Öğrencilere müjdeli bir haber var! Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil edildi, ve milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor. Ayrıca, öğretmenler de resmi tatil nedeniyle okula gitmeyecek ve hafta sonunu da içine alan toplamda 3 günlük bir tatilin tadını çıkaracaklar. İşte detaylar.

HAFTA SONU TATİLİNE EKLENDİ: YARIN OKULLAR TATİL

Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler 22 Ocak'ta yarıyıl tatiline çıkacaklar. Ancak, yarıyıl tatili öncesinde bir de yılbaşı tatili bulunuyor. 30 ve 31 Aralık hafta sonu tatiline 1 Ocak tatili de eklendi. 3 günlük tatil, öğrencilere ve öğretmenlere ek bir dinlenme fırsatı sunacak.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

👉Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
👉Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
👉Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
👉Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
👉Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

👉Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
👉Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
👉Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
👉Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
👉👉Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
👉Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

👉Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
👉Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
👉Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
👉Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

YUSUF TEKİN'DEN 2. DÖNEM ARA TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz' ' ifadelerine yer verdi.

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