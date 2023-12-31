MEB’den bayram ettirecek karar! Hafta sonu tatili 3 güne uzadı! Yusuf Tekin’den açıklama! Okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

👉Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
👉Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
👉Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
👉Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
👉👉Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
👉Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
👉Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
👉Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
👉Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
👉Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
YUSUF TEKİN'DEN 2. DÖNEM ARA TATİL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz' ' ifadelerine yer verdi.