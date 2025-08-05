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Öğrenciler hedeflerine ulaştı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin yüzde 94.3’ü tercihlerine yerleşmeyi başardı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025
Öğrenciler hedeflerine ulaştı

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1 milyon gencin katıldığı LGS'nin yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden açıklandı. Buna göre 14-24 Temmuz arasında 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94.3'ü tercihlerine yerleşti.

Öğrencilerin yüzde 94.3’ü hedefine ulaştı (Takvim.com.tr)Öğrencilerin yüzde 94.3’ü hedefine ulaştı (Takvim.com.tr)

DOLULUK ORANI YÜZDE 95.57
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi. Yerleştirme oranı yüzde 95.57 olarak gerçekleşti. Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 90.72'si ilk 5 tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95.01'i ise ilk 3 tercihinden birine yerleşmeyi başardı. Tam puan alan öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı son 3 yılın en üst seviyesine çıkarak yüzde 40.56 olurken yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı ise yüzde 88.07 oldu. Tüm öğrencilerin kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92.22 olarak gerçekleşti.

DENGELİ DAĞILIM GÖZLENDİ
Tam puan alan öğrenciler 28 ildeki 50 okula, yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 775 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki bin 144 okula yerleşti. Açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri 2 dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Her 2 dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Öğrencilerin yüzde 94.3’ü hedefine ulaştı (Takvim.com.tr)Öğrencilerin yüzde 94.3’ü hedefine ulaştı (Takvim.com.tr)

NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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