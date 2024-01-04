AÖF FİNAL TARİHİ 2024: Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖF 2024 final sınavları yaklaşıyor. Eğitimlerine açıktan devam eden öğrencilerin katılım göstereceği AÖF final sınavlarının tarihi belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖF sınav takvimi ile birlikte '' Açık Öğretim Fakültesi final sınavları ne zaman?'' sorusu yanıt buldu. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak?