Edinilen bilgiye göre, öğrenci affı 1 Temmuz 2022 sonrasında öğrenimini yarıda bırakanları kapsayacak. Böylece son yıllarda çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kaydını yenilemeyen öğrenciler sisteme geri dönecek.

Takvim'den Burcu Şen'in haberine göre; 30 maddelik teklifte öğrenci affı, öğretim üyelerinin emeklilik yaşının yükseltilmesi, vakıf üniversitelerine yönelik yeni düzenlemelerin yanı sıra disiplin hükümlerinde de dikkat çeken değişiklikler yer aldı.

(Haberin fotoğrafı Anadolu Ajansı'na aittir.)

Aftan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programın toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamasına bakılacak. Çalışma yalnızca lisans ve ön lisansla sınırlı tutulmayabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik alternatif modeller de görüşüldü.

SAHTE DİPLOMAYA GEÇİT YOK

Ayrıca akademik etik ihlallerine, sahte diplomaya, terör örgütü propagandasına yönelik yaptırımlar ağırlaşacak. Bu tür eylemlerde bulunanlara doğrudan yükseköğretim kurumundan çıkarma veya uzun süreli uzaklaştırma cezası verilecek.

YAŞ HADDİ 72 OLACAK

Vakıf üniversitelerine yönelik düzenlemelerle ise denetim ve yaptırımlar netleştirilirken, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için garantörlük mekanizmaları güçlendirilecek. Üniversitelerin akademik birimler açabilmesine imkan tanınarak yükseköğretimde uluslararasılaşma kapasitesi yükseltilecek. Öğretim üyelerinin halihazırda 67 olan yaş haddi, 72'ye çıkarılacak.

