BİLSEM 2024 TAKVİMİ | BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? 1.2.3. sınıf bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman?

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

BİLSEM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

📅İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması: 25-29 Aralık 2023

📅İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması: 02- 05 Ocak 2024

📅Gözlem formlarının doldurulması: 08-19 Ocak 2024

📅Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 22-26 Ocak 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 31 Ocak 2024

📅Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması: 10 Şubat- 14 Nisan 2024