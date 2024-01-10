BİLSEM 2024 TAKVİMİ | BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? 1.2.3. sınıf bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman?

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.
BİLSEM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
📅İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması: 25-29 Aralık 2023
📅İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması: 02- 05 Ocak 2024
📅Gözlem formlarının doldurulması: 08-19 Ocak 2024
📅Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 22-26 Ocak 2024
📅Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 31 Ocak 2024
📅Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması: 10 Şubat- 14 Nisan 2024
📅Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 18 Nisan 2024
📅Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması: 22-26 Nisan 2024
📅Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi: 29 Nisan- 03 Mayıs 2024
📅Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 06-10 Mayıs 2024
📅Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 15 Mayıs 2024
📅Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması: 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024
📅Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 31 Temmuz 2024
📅Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması: 05-09 Ağustos 2024
📅Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi: 12-16 Ağustos 2024
📅Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 05-29 Ağustos 2024